Marta se salva nuevamente de la expulsión, pero vuelve a ser nominada en OT

Este miércoles ha tenido lugar la décima gala de Operación Triunfo, en ella, la malagueña Marta, ha vuelto a sorprender una vez más interpretando 'Like a prayer' de Madonna, canción con la que anoche consiguió ganarse el apoyo del público, quien la salvó de la expulsión con un 57 por ciento de los votos. Para el jurado, la actuación de la de Torre del Mar ha estado espectacular, pero siguen apreciando pequeñas imperfecciones y el gran nivel del resto de participantes les hacen exigir más, motivo por el que la propusieron de nuevo para abandonar la academia, lo que finalmente le hizo volver a ser nominada, en esta ocasión junto a su compañera Sabela.





!Que levante la mano quién se haya caído de culo después de ver la PEDAZO de #OT18Gala10! pic.twitter.com/mrwiaYupWq — OT 2018 (@OT_Oficial) 28 de noviembre de 2018

Los nominados

Para los miembros del jurado, compuesto en esta velada por los habituales Ana Torroja, Manuel Martos y Joe Pérez, junto al periodista y guionista de televisión, Paco Tomás dejaron claro frente a las actuaciones de las nominadas de la noche (Marta y María) que. Pero para la María, enfrentarse a la malagueña, hizo que su actuación no fuera suficiente, convirtiéndose en la novena expulsada del concurso.En esta ocasión, los concursantes abrieron la gala con la canciónjunto con Manu Guix. Se trató de una actuación muy especial, ya que cantaron los participantes que siguen dentro de la academia junto a los que hasta el momento han sido expulsados.El resto de actuaciones de los participantes fueron todas en solitario: Sabela cantó 'Te necesito' de Amaral; Natalia interpretó 'The scientist' de Coldplay; Julia, 'A que no me dejas' de Alejandro Sanz; Alba con 'Lost on you' de LP; Miki con la canción 'Promesas que no valen nada' de Los Piratas y Famous 'Uptown Funk' de Bruno Mars.Durante la gala, los participantes contaron con la presencia de Cepeda, exconsursante y compositor gallego dando a conocer su nuevo álbum 'principios' y la reconocida y premiada Ana Belén, con su nuevo tema 'Vida'.Esta pasada noche, fue la primera gala en la que el público no eligió favorito a ninguno de los concursantes, por lo tanto ninguno de ellos fue inmune a la decisión del jurado, pero esta gala también fue la última en la que podrán nominar a los participantes. En esta ocasión,