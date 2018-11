Isabel Gemio presenta hoy en el CAL su libro, ´Mi hijo, mi maestro´

La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL), organiza en Málaga la presentación del libro Mi hijo, mi maestro, de Isabel Gemio, dentro del ciclo literario Letras Capitales. El encuentro con sus lectores, que estará presentado por la cantaora Estrella Morente, será hoy a las 19.00 horas en el Palacio de la Aduana.

Isabel Gemio cuenta por primera vez una estremecedora historia de amor y dolor en su libro Mi hijo, mi maestro, publicado por la editorial Esfera de los Libros. En declaraciones de la propia Gemio, «dos palabras cambiaron mi vida para siempre: distrofia muscular».

«Mi hijo tenía una enfermedad rara e incurable. Y mi fama, dinero o contactos no servían absolutamente para nada. Pero la vida seguía y debía esforzarme por vivirla de la mejor forma posible. Gustavo se lo merecía. Con el tiempo he sabido que mi hijo es mi maestro, el Buda que cada día me demuestra el significado del presente, la verdadera dimensión de las cosas que importan y del amor. Gustavo es mi héroe, el héroe más real y valiente que conozco», asegura la periodista.

Gemio comenzó en la radio a los 16 años, mientras estudiaba el bachillerato. A los 21 entró en Radio Barcelona para presentar su primer gran éxito: La chica de la radio. A los 23 años debutó en TVE con Los sabios y más tarde presentó 3x4,La tarde, Acompáñame o Arco del Triunfo. También el programa Noches de amor en RNE. En 1987 presentó el magacín Hoy mismo en Telesur (TVE en Andalucía) y en 1993 fichó por Antena 3 para llevar Lo que necesitas es amor, con el que consiguió uno de los grandes éxitos de la televisión privada. A este siguieron Esta noche sexo, Hay una carta para ti, Noche y día y Sorpresa, sorpresa, con el que alcanzó un récord histórico para la televisión española. De 2004 a 2017 dirigió y presentó el magacín radiofónico Te doy mi palabra en Onda Cero.

Ha obtenido dos premios TP de Oro, un Micrófono de Plata, dos Antena de Oro, un Micrófono de Oro, el premio del Club Internacional de la Prensa y el Garbanzo de Oro. Igualmente le concedieron el premio Clara Campoamor por su contribución a los derechos de las mujeres y el Ondas por su trayectoria en radio.