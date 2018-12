Banksy también se apunta a la ´moda´ del plagio

En este artículo ahonda en una de sus especialidades: el misterioso artista Banksy, cuyas ideas originales parecen no serlo tanto. Todo apunta a que se inspiró en la obra de una ilustradora, Cinders McLeod - El rey mundial del arte urbano firmó obras sospechosamente parecidas a las ilustraciones de la canadiense Cinders McLeod

Una ex caricaturista política del periódico de Glasgow ha criticado al afamado artista de grafiti Banksy por «pellizcar» sus ilustraciones para usarlas como base de algunos de sus murales más conocidos. Cinders McLeod, nacida en Canadá, vivió en Glasgow durante cuatro años, desde 1997 hasta 2001, y trabajó para el periódico The Glasgow Herald, donde hacía las ilustraciones para las secciones tituladas Cheques de viaje y Palabra de la semana. Esta última fue escrita por la famosa etimóloga Betty Kirkpatrick, quien, junto con McLeod, estaban consideradas las dos únicas «mujeres –activistas– políticas» que había en los periódicos del Reino Unido en ese momento.

McLeod opina que el artista de grafiti de renombre mundial se inspiró directamente en las ilustraciones que dibujó para el periódico –y quizás también en los artículos– para sus obras, muchas de los cuales aparecen en su popular libro Wall And Piece, que publicó en 2005: un libro que le ayudó a consolidar su estatus como el artista de arte urbano más conocido del mundo. Un análisis exhaustivo de las ilustraciones y los artículos de temática política de McLeod deja pocas dudas de que Banksy realmente se inspiró mucho en ellas, de manera directa o indirecta, para hacer su propio maridaje de comentarios políticos e imágenes humorísticas. De la misma manera, tal vez, en que se inspiró para sus murales de ratas en el trabajo de Blek Le Rat, o como parece ser el caso, también en el trabajo del artista Chris West Midse Oxbury, de West Midlands, cuyo comentario político sobre el Brexit en junio de 2016 es notablemente similar al mural de Banksy en Dover hecho en mayo del año siguiente.

Con respecto al trabajo del Cinders McLeod, el icónico trabajo titulado Deep Sea Lovers de Banksy, que se presentó como la portada del álbum del grupo Blur en 2003, parece haber sido tomado directamente de una de las ilustraciones de McLeod, publicada en The Glasgow Herald el 15 de marzo de 1997. La ilustración, de dos personas en un romántico abrazo bajo el agua, las dos con escafandras de buceo, fue dibujada por McLeod como doble referencia, en dos de las historias de viajes del artículo, a unas vacaciones de buceo y a una boda en Grecia.

La obra titulada Bomb Middle England, de Banksy, con tres abuelas con bombas en lugar de bolas de bolos, se parece mucho a una ilustración que McLeod dibujó para el periódico en un artículo sobre la etimología de la palabra césped, el 14 de abril de 1999. El título era Abuela anarquista y mostraba a una anciana jugando a los bolos con una bomba en lugar de una bola para jugar a los bolos.

Una tercera ilustración de McLeod, titulada La bomba de Cupido, en la que aparece Cupido abrazando una bomba decorada con corazones de amor, apareció en The Herald el 10 de junio de 2000, en una columna sobre la etimología de la palabra matrimonio. Esto también tiene una notable similitud con la obra Bomb Love de Banksy, que representa a una chica con una cola de caballo abrazando una bomba. Esta pintada, hecha con las características plantillas que luego Banksy rocía con spray, apareció por primera vez como mural en Brighton en 2003.

McLeod también cree que otras ilustraciones –y, de hecho, los artículos que las acompañan en el periódico The Herald–pueden haber inspirado los trabajos posteriores de Banksy de una manera más indirecta. Por ejemplo, el trabajo de 2004 del artista de Bristol titulado Di Faced Tenners, donde reemplazó la cabeza de la reina Isabel II por la de Diana de Gales, se remonta a la ilustración de McLeod presentada en The Herald el 24 de octubre de 1998 en una columna sobre la etimología de la palabra recesión, que consiste en un billete de cinco libras escocés donde se retrata al icónico personaje de comedia de Glasgow Rab C. Nesbitt.

Finalmente, tenemos la ilustración de Evolution of a shopper de McLeod, que representa la evolución de los primates a yuppies y estilistas –con dinero y un teléfono móvil– que iban acompañando un artículo sobre la etimología de la expresión estilo de vida en el Herald de octubre de 1997. Es una ilustración que se asemeja a la obra titulada Caveman de Banksy, donde aparece una figura de un cavernícola que sostiene una bandeja de comida de McDonalds. Esta pintada –hecha con las características plantillas de Banksy–apareció en 2008 en Los Ángeles.

Dentro del artículo sobre la expresión estilo de vida, se menciona a la princesa Diana, quien apareció en el trabajo de Banksy titulado Di faced tenners. La mención se refiere a una carta al editor, que habla de los «intentos de Diana de salir de su capullo heredado de riqueza privada innecesaria» y de cómo su éxito en inspirar las vidas de los «enfermos, pobres y discapacitados» no debería «distraer» de las obscenas desigualdades e injusticias que representaba su estilo de vida «icónico». ¿Fue un texto que también inspiró a Banksy a nivel artístico?

El artículo también termina con la frase: «Tenga la seguridad de que el estilo de vida está a su alrededor y probablemente pronto gobernará el mundo». Muy débilmente recuerda a la pintada que dice «Ríete ahora, pero algún día estaremos a cargo» de Banksy y donde se ve a un chimpancé portando ese cartel anunciador.

También encontramos contenido supuestamente inspirador para Banksy en un artículo de la mencionada sección La palabra de la semana publicado el 8 de mayo de 1999. En este artículo aparece una ilustración de una paloma en vuelo usando una bomba de la OTAN, en referencia al tema del artículo, la palabra bomba. En ese texto se decía que «la paz ha quedado atrás y ha sido reemplazada por la guerra y la violencia» a medida que se acercaba el nuevo milenio.

La imagen de una paloma que sostiene una rama de olivo en su pico no es nada nueva: se remonta al arte cristiano primitivo, pero esa paloma que lleva una bomba en su cuerpo es una forma de simbolismo mucho más potente. Es una idea similar a la expresada por el mural Armored dove de Banksy, que apareció en una pared en Palestina en 2007, que representa una paloma de la paz en vuelo, agarrando una rama de olivo en su pico y con un chaleco antibalas.

McLeod, quien regresó a su Toronto natal en 2001, ha hablado del supuesto plagio de su obra por parte de Banksy.

«La gente que conoce mi trabajo dice que mi estilo está escrito en todas mis caricaturas y si Banksy era un lector habitual del Herald, podría haber visto y haber estado inspirado por casi una década de mi trabajo habitual».



Otras «inspiraciones»

Pero hay más inspiraciones. Otro artículo de la sección Cheques de viaje del sábado 11 de noviembre de 1995 presenta una ilustración de McLeod de la Mona Lisa liberada de su marco, disfrutando de una bebida caliente en lo que parece una brasserie parisina.

Una imagen que bien podría haber sido la fuente de inspiración para el mural de Banksy titulado Mona Lisa, que dejó en la pared de The Arches en Glasgow cuando realizó una exposición allí en 2001. Es un mural de Mona Lisa, con la mitad del cuerpo fuera de su marco, junto con las palabras «Cada vez que escucho hablar de la cultura de la palabra, libero el seguro de mi 9MM».

Una búsqueda de las ilustraciones de McLeod para The Herald también descubre una lata de sopa que apareció en un artículo de la sección La palabra de la semana del 20 de diciembre de 1997 sobre la etimología de la palabra «Carol». La ilustración muestra a los bailarines saliendo de una lata de Carols Condensed Soup, una versión obvia del famoso logotipo de Campbell's Condensed Soup.

La palabra «sopa» aparecía en un artículo de Palabra de la semana de Betty Kirkpatrick, con una ilustración de McLeod de un joven huérfano que sostenía un cuenco vacío. Kirkpatrick decía que la sopa «puede llegar a ser un gran nivelador», y que «tanto los ricos como los pobres pueden ser servidos en las calles». Esta dicotomía, y la ilustración anterior de la lata, entre los que tienen y los que no tienen podría haber servido de inspración para la lata Discount Soup de Banksy, una lata de sopa de crema de tomate con el sello Tesco, que colgó en el MOMA de Nueva York en una de sus acciones en 2005.

La razón por la que McLeod descubrió el vínculo entre su trabajo y el de Bansky fue gracias a la gran exposición –no oficial– del trabajo del grafitero en Toronto, a la que asistió recientemente con su hija. Antes de eso, ella sabía de él, pero no mucho sobre su trabajo. «Banksy no se hizo famoso hasta que me fui de Gran Bretaña, pero, como dibujante político, era consciente de él. Debería haber visto la portada del álbum Blur, pero no lo hice. Dejé de estar al corriente de la escena artística y musical después de que mis dos hijos nacieran en 1993 y 1996, cuando mi enfoque cambió para criarlos a ellos». Así cuenta cómo descubrió que la obra del conocido artista guardaba similitudes con su obra: «Compré entradas para la exposición de Toronto sobre Banksy para ir con mi hija. Y la noche anterior vi un fragmento de la exposición en la televisión y pensé: oh, eso se parece a mi abuela anárquica. Después de investigar un poco y ver la portada del CD de Blur, pasé de sentirme halagada por pensar igual a no dar crédito». El vínculo entre el trabajo de Banksy y el de Cinders McLeod apunta hacia la posibilidad de que Banksy –cuya identidad es un misterio total– haya vivido durante un tiempo en Glasgow o, al menos, haya visitado la ciudad con frecuencia.

Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, en 2001 organizó una de sus primeras exposiciones en The Arches. El artista también ha dejado muchas de sus obras pintadas con plantilla en la ciudad, como una que aún se puede ver a la entrada de la calle Midland, que muestra a un chimpancé armado.

«Me imagino que Banksy vivió en Glasgow por un tiempo entre 1997 y 2001 o lo visitó regularmente, o que un amante escocés suyo fue a una Universidad escocesa», indica McLeod. Quien añade: «Mi ilustración Deep Sea Lovers nunca se ha publicado online, que yo sepa, por lo que si Banksy hubiera visto mi trabajo en cuestión, lo habría visto en papel de periódico».

McLeod siente que la falta de reconocimiento por parte de Banksy de haber encontrado su inspiración artística en su trabajo es una falta de respeto para las mujeres dibujantes, «lo que se suma a la ya bruta desigualdad de remuneración y reconocimiento». De haber recibido ambas, McLeod siente que su futuro como caricaturista político habría sido diferente.

«La portada del álbum Blur fue una empresa comercial y mi dibujo fue su inspiración. Estoy a favor de compartir ideas, pero una cosa es robarles a artistas masculinos, muertos y acaudalados, y otra robar a las mujeres activistas políticas y madres artistas, vivas y luchadoras, y no darles crédito. Podría haber terminado con eso en Glasgow. Entonces tal vez no hubiera tenido que dejar la ciudad o el trabajo que amaba», finalizó McLeod.

Quién sabe, con todo eso en mente, puede haber otras ilustraciones en los viejos periódicos de Glasgow que hayan servido para influir en los murales y las plantillas que todos hemos llegado a conocer en la actualidad de este artista tan esquivo. Un artista que, sobre la base de la evidencia, no es el Mesías artístico, solo es un niño muy travieso.