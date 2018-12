Chelo Soto, la nueva voz del flamenco

La malagueña lleva más de veinte años en los escenarios y ha trabajado para figuras como La Lupi y Joaquín Cortés

Con tan sólo catorce años tenía claro que quería ser cantaora de flamenco. Por ello Chelo Soto se buscó un sitio en la compañía de baile de Susana Lupiánez, «La Lupi», y comenzó a trabajar duro y aprender para poder vivir de lo que más le gusta: cantar flamenco. «Yo cantaba desde que era pequeña y fue en la entrada de la adolescencia cuando empezó mi andadura profesional. Formar parte de la compañía de La Lupi fue para mí todo un aprendizaje y una experiencia maravillosa», señala Chelo.

Con esta compañía recorrió auditorios y festivales que le sirvieron para adquirir experiencia y aprender el oficio. Y aunque como, según ella misma cuenta, sus referentes han sido grandes figuras del flamenco como Enrique Morente o Camarón, su cante tiene un estilo propio. Eso sí, sin perder las raíces puras del arte jondo. «Mi voz es bastante particular, pero a la vez mantengo esa base del flamenco puro, del que yo he mamado desde que nací», añade la artista.

A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de participar en numerosos festivales como la Luna Mora de Carratraca, Río del campo de Río Gordo, el Festival Flamenco de Canillas de Aceituno, el primer festival flamenco de Romi y el festival de flamenco de Ginebra, entre otros. «He intentado hacerme hueco dentro del panorama del flamenco malagueño y la verdad es que lo he conseguido. Yo no me puede quejar de Málaga: me ha dado trabajo durante todos estos años. He participado en muchos festivales y he ido allí donde me han llamado. Yo sí puedo decir que a mí no me ha faltado trabajo en mi ciudad», sentencia.

Además de ser una asidua de festivales y certámenes, Chelo Soto es la cantaora principal de la compañía de Joaquín Cortés desde hace ocho años. Con el popular bailaor ha trabajado en Rusia, Sudamérica, Miami, Estados Unidos, Turquía, México, Portugal, Madrid y Barcelona. «En 2010 me llegó una gran oportunidad y fue la de trabajar para Joaquín Cortés. Soy su cantante principal y siempre que monta un nuevo espectáculo me llama. Trabajar con él también ha sido un gran aprendizaje para mí», afirma. También ha actuado junto a artistas de la talla de Antonio Carmona, José Suárez «el Paquete», «El Negri» de Barbería del Sur y ha acompañado en el baile a Paloma Fantova, Karime Amaya y Belén López.

Veinte años en los escenarios que le han valido para superar su timidez y conseguir hacerse grande cada vez que sube a las tablas. Y ahora, a sus 34 años, le ha llegado la oportunidad de sacar su propio disco. Chelo Soto se encuentra inmersa en el lanzamiento de su single, Tu amor me lleva, un tema que ella misma ha compuesto junto al productor José Quevedo, más conocido como el Bolita, que ha producido, entre otros, el último disco de Miguel Poveda. «Bolita me ha dado la oportunidad de poder sacar mi propio disco y hemos comenzado con este single que para mí es muy especial. No sé cuando podré llegar a grabar el disco entero, pero eso no me preocupa: quiero hacer las cosas poco a poco. Tu amor me lleva va a ser mi carta de presentación y la lanzadera para que todo el mundo me conozca. A ver cómo nos va», relata Chelo entusiasmada.

Este primer single estará en todas las plataformas digitales la próxima semana y en breve se presentará el videoclip que ha sido grabado por Sarao Film y ha sido rodado integramente en Málaga. «Es un videoclip muy bonito. Para mí ha sido muy especial, además de paisaje de fondo tiene la Alcazaba, que más se puede pedir». Además de cantar, Chelo también escribe y compone. Y este es uno de sus anhelos para su disco: que incluya canciones propias junto a versiones de figuras del flamenco que han sido referentes a lo largo de su carrera. « Quiero que en el disco haya temas míos y canciones de cantaores de flamenco que han sido mis referentes, por eso no va a faltar uno de los cantaores que más grandes ha tenido esta ciudad, el Chino de Málaga. Ha sido una leyenda para el flamenco malagueño y no todo el mundo conoce, por eso quiero que esté en mi disco y hacerle un homenaje. También me gustaría hacer colaboraciones con otros artistas. Pero por ahora estoy centrada en el single y esperando que le guste a la gente », añade.

Los próximos días van a ser muy importantes en la carrera de esta cantaora de flamenco, una oportunidad para que su quejido, tan especial y personal, sea escuchado por todo el país. Se abre un nuevo camino para Chelo Soto, y porque no también para el pujante flamenco malagueño.