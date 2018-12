"No cambiaría nada de mi vida anterior por lo que estoy viviendo ahora"

La estrella del pop adolescente Abraham Mateo sorprendió a propios y extraños el año pasado: nuevo look (que muchos relacionaron con el de Maluma y otros ídolos latinos de nuevo cuño) y, sobre todo, nuevo sonido, con aires de reggaeton y urbanos. El gaditano había cumplido 18 años: « Ya me creció la barba, ya pegué un poquito más el estirón y la gente lo está recibiendo de forma muy positiva, he evolucionado físicamente y también en mi estilo de música», dijo entonces. Ayer presentó en Málaga un nuevo paso en su carrera, A cámara lenta.

Abraham Mateo no es el mismo que se dio a conocer hace ya 13 años. ¿Cómo se definiría actualmente musicalmente hablando?

Es verdad que mi música ha cambiado muchísimo. Se ha notado mucho la evolución en este último disco, siento que he mejorado madurado mucho personalmente y musicalmente hablando. He encontrado una fusión entre el pop y el urbano, dos estilos que me gustan mucho. Y a la gente le ha gustado mucho, o sea que el cambio ha sido un acierto.

Está en Málaga para presentar ese disco del que habla, A cámara lenta. ¿Qué podemos encontrar en él?

Es un disco muy especial porque todo lo que se puede escuchar en él son composiciones y producciones mías. Lo de la producción es algo que estaba deseando mostrar al público porque llevo haciéndolo desde que tenía 10 años. Además puedes encontrar colaboraciones con gente como Jennifer Lopez, Yandel, 50 Cent o Farruko, muchos artistas que han apoyado mi música y de los que he aprendido mucho.

¿Cómo fue trabajar con Jennifer Lopez?

Increíble. Ella es una artista que ha marcado mi vida, he crecido con sus canciones y me ha influenciado muchísimo a lo largo de mi carrera. Fue muy cercana, me sorprendió mucho porque no me lo esperaba, creía que sería más distante. El día de rodaje hizo que me sintiera muy cómodo, me dio muy buenos consejos y pudimos pasar muchos momentos juntos y la verdad que ha sido una experiencia muy guay.

A pesar de todas estas colaboraciones, habrá alguna espinita clavada, alguien con quien no ha podido aún trabajar...

Pues para 2019 se vienen colaboraciones muy fuertes... También acabo de trabajar con Ozuna y Chris Brown en un temazo que pinta bastante bien. Estoy hablando también mucho con Enrique Iglesias, que me está aconsejando mucho y me está diciendo que hasta que no encontremos la canción perfecta no vamos a parar porque tenemos que hacer algo juntos.

Su carrera está muy enfocada hacia Latinoamérica, donde pasa la mayor parte de su tiempo.

Vengo poquito por España, echo mucho de menos a la gente de aquí, a los amigos, a la familia, mi casa. Me mudé hace poquito a Madrid, me compré una casa allí. Me mudé a Madrid para estar toda mi familia unida y al final paso más tiempo allí que aquí, pero la verdad que lo estoy disfrutando bastante, estoy viajando mucho, conociendo a mucha gente, aprendiendo cada día cosas nuevas... No cambiaría nada de mi vida anterior por lo que estoy viviendo ahora.