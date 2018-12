Carolina Durante y La M.O.D.A., nuevas confirmaciones del Oh, See!

La organización del Oh, See! Festival acaba de anunciar dos nuevas bandas que se unen su próxima edición, que se celebrará el sábado 14 de septiembre de 2019, de nuevo en el Auditorio Municipal de Málaga. La primera de las dos nuevas confirmaciones es La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), que llenará el escenario del festival con su impactante directo y su folk-rock épico cargado de poesía en sus letras. Están en su mejor momento, como demostraron el pasado sábado llenando con 12.000 personas el WiZink Center de Madrid. La segunda confirmación del día es la banda sensación de finales de 2018 gracias a sus grandes himnos punk cargados de pop e ironía en sus letras, Carolina Durante están llamando la atención con su descaro e instintos melódicos; también, claro, por su colaboración con Amaia, la ganadora de Operación Triunfo.

El Oh See! ya anunció a Love of Lesbian y Viva Suecia para su segunda edición. El tramo de entradas a 28 euros (más gastos de gestión), está a punto de agotarse, con lo que en próximas fechas subirán de precio.