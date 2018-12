Jose María de Loma 'retuerce' el lenguaje con 'Dolor de rareza'

El libro de aforismos 'Dolor de rareza', de Jose María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga, juega a retorcer el lenguaje con el objetivo de arrancar la sonrisa del lector pero también de provocar una reflexión.

Aficionado desde hace años al género breve del aforismo y de las greguerías, a los juegos de palabras y los retruécanos, y lector asiduo de Gómez de la Serna, el autor del libro explica en una entrevista con Efe que, en los albores de Twitter, vio en esa red social un lugar propicio para "concentrar un pensamiento" y empezó a publicar tuits "tratando de arrancar una sonrisa".

Ahora ha recopilado algunos de estos textos breves, acompañados de otros muchos inéditos, en este libro publicado por Ediciones Algorfa.

"Los aforismos están de moda, porque tenemos prisa y una atención muy discontinua con tantos estímulos: el teléfono o el iPad mientras vemos una serie, y es un género en boga por ser corto", ha afirmado Loma.

El libro es "versátil" y se presta por tanto a "cogerlo en cualquier momento, abrirlo por cualquier sitio, leer unos cuantos aforismos y pensar en ellos".

"Soy un enamorado de la gran literatura, de meterme en una gran historia de trescientas páginas, pero también me gustan estos libros que son para tiempos más cortos, o para otro tipo de lectura", ha señalado el autor.

Al principio del libro, Loma propone dos términos a caballo entre la greguería y el aforismo, la "aforía" y el "greforismo", porque confiesa que se siente "a medio camino" entre ambos.

"Me parecía que la greguería, que me gusta mucho, era un atrevimiento, porque lo hizo la genialidad de Gómez de la Serna, y el aforismo me parecía que lleva implícito una carga de pensamiento, y que hay aforismos muy serios de amor, políticos o filosóficos".

Sobre la pureza de los géneros ha añadido que, "como en el periodismo", es "partidario de dejarla a los teóricos, los académicos y los profesores", pero a quienes se dedican al oficio periodístico o a escribir aforismos les gusta "mezclar cosas y géneros".

"Si se me ocurre algo que puede ser una chorrada o algo brillante, no quiero pararme a pensar si son galgos o podencos, si es un aforismo, una metáfora, un tuit, una máxima o un refrán al que le tuerces la pata y lo terminas de otra manera", señala Loma.

En sus páginas ha asegurado que "la profecía es un arma cargada de futuro", que "no por mucho madrugar te mencionan en Twitter más temprano" o que "estando 'on the rocks' no se puede respetar el 'off the record'", y ha echado mano del surrealismo al asegurar que "los hombres con sombrero se meten en engorros".

El libro supone un homenaje a autores como Gómez de la Serna, "un escritor genial no solo por las greguerías"; a Francisco Umbral "como el columnista total, que vivía en periodista y en escritor y lo metía todo en la columna", y a Josep Pla, "un gran diarista".

Los temas son diversos, desde los que proporciona la vida cotidiana hasta el periodismo que Loma ejerce.

"Lanzo una mirada un poco cáustica sobre nosotros mismos, los periodistas. A veces, un síntoma de que nos hacemos mayores es que nos gusta más hablar de periodismo y teorizar que practicarlo", ha afirmado el autor, quien ha complementado su selección de aforismos con un breve ensayo sobre la paternidad.

"Ser padre te cambia la vida, pero sobre todo para bien. Es una gran experiencia que me ha suscitado muchas reflexiones. La idea que lo resume es 'todo va bien hasta que tu hijo tropieza'".