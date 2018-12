Scorpions y Europe se suman al Rock the Coast de Fuengirola

Primero anunciaron a Rainbow y Ritchie Blackmore. Después llegaría UFO. Y ahora, los responsables del festival Rock the Coast, que se celebrará los días 14 y 15 de junio en el Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola, han querido alegrarle las Navidades a los amantes del rock anunciando el cartel completo de la cita. Los alemanes Scorpions y los suecos Europe son las grandes incorporaciones a un 'line up' que se completa con formaciones como The Darkness, Opeth, Magnum, U.D.O., Dark Tranquillity, Graveyard, Arkona, Angelus Apatrida, Siddharta,Conception,Mayhem, Tarja, Carcass, Michael Monroe, Wintersun, Freedom Call, Blaze Bailey playing Iron Maiden, Leo Jiménez, Alkaloid, Angel Witch, Dry River, Chaos Before Gea, Bloodhunter, Hitten, The Holeum, Seventh Wonder, Aborted, Twelve Foot Ninja, Von Hertzen Brothers, Jinjer, Tribulation, Absolva, Hypno5e, Crisálida, Débler, Taken, The Broken Horizon y Thyrant.

Scorpions, formación veterana, referente internacional en la historiografía del hard rock y el heavy metal, acudirán a Fuengirola dentro de su extensa gira Crazy World Tour, que recorre el mundo entero desde el pasado junio de 2017.El vocalista Klaus Meine, los guitarristas Matthias Jabs y Rudolf Schenker, el bajista Pawel Maciwoda y el baterista Mikkey Dee, alineación actual de la aclamada banda alemana, desgranarán sus himnos recientes y, sobre todo, sus eternos clásicos, en un concierto que promete ser toada una sensación. "Scorpions está más fuerte que nunca", asegura Klaus Meine, alma máter de la banda. Los miembros de Scorpions avanzan que será un concierto dirigido a "los seguidores más fieles de la banda", en el que la formación nacida en Hannover recorrerá su discografía a lo largo de un viaje de dos horas y media. "Esta gira es un tributo al corazón de toda esa gente loca que nos sigue desde los años 70 y los 80; pero al resto, también les invitamos a sumarse a la celebración de esta fiesta", declaró Dee. Aunque el conjunto prefiere reservarse los títulos concretos de su repertorio, el guitarrista Rudolf Schenker avanzó que el set-list de esta gira internacional ahueca "un espacio importante a las baladas rockeras de Scorpions".

Scorpions publicó el año pasado el álbum Born To Touch Your Feelings (Sony Music, 2017) , una compilación de adaptaciones de 14 baladas que les encumbraron en el podio internacional, que incluye los clásicos Still loving you, Winds of change, Follow Your Heart, Eye of the Storm o Send me an angel.

Por su parte, Europe ha sabido reinventarse tras su arrollador éxito en los años ochenta. En 2004, la banda sueca se reunía con un renovado sonido que, a cada disco, se ha ido acercando al blues rockapto para un público más maduro. Los creadores de The final Countdown y Carrie vendrán al Rock the Coast para presentar su nuevo disco, Walk The Earth, y hacer recordar al público las razones por las que se convirtieron en una banda de cabecera en los añorados años ochenta.