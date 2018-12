"Canto fundamentalmente para mí y no perder el norte"

¿Cómo está funcionando la gira? Lleva ya unos meses...

Vamos a cumplir un año desde que empezamos la gira en el Teatro Real, en Madrid, así que estamos en un momento en el que vamos más tranquilos, más serenos, porque el concierto ya ha rodado, aunque yo me sigo poniendo nerviosa [risas]. Las canciones cogen un punto de la vida diferente, por lo que llegamos en un momento muy bonito de la gira.

¿Qué va a encontrar el público?

Como también coincide que estoy celebrando mis 25 años de carrera, en cada lugar trato de aportar algo diferente al repertorio base. Me estoy tomando la libertad de cambiar cosas, para que sea un concierto más fresco para los que estamos en el escenario, y también para aquellas personas que repiten, que las hay [risas].

En 40 Quilates cuenta con canciones de autores consagrados, pero también de emergentes.

La idea de este proyecto era renovar el repertorio y el compromiso con la profesión de editar canciones inéditas. Empecé a buscar autores con los que ya he trabajado antes, como Antonio Romera de Los Canallas, con los que ya tenía confianza. Pero también tenía la inquietud de descubrir las nuevas generaciones de compositores y cantautores, que me gustan y he ido descubriendo durante los últimos años. Por qué no hacerlos partícipes de este trabajo en el que yo quería trasmitir emociones y vivencias personales, pero no porque me hayan pasado a mi, sino porque nos han pasado a todos. Para sacar de dentro alegrías, tristezas, inquietudes, miedos o ideas que nos ha podido pasar a todos por el corazón.

¿Se considera una artista de copla?

Con quince años comencé haciendo clásicos de copla, y, efectivamente, en mi carrera, la copla ha sido siempre una inspiración. Pero desde 2001 lo que hago es contar historias y voy desde el fado al jazz, pasando por el blues, la canción latinoamericana, el flamenco y también, en mis conciertos, canto algún clásico de la copla, desde mi visión personal. Mis influencias musicales son bastante amplias, y mi raíz está en el sur. No soy una cantante de copla [risas], soy una intérprete de lo que me echen [risas].

¿Cuál es su público? ¿Para quién canta Pasión Vega?

A lo mejor choca esto, pero fundamentalmente canto para mí [risas]. Hay veces que uno pierde o cree que puede perder el norte o la guía, y yo intento volver a cómo me sentía cuando empecé a cantar. Para mi cantar es un placer, siento sensaciones y me siento bien. Con el tiempo es cuando empiezas a descubrir que además de hacerte feliz a ti mismo, puedes hacer feliz a los demás. Ahora canto para todo el que quiera viajar con mi música a diferentes estados anímicos.

Lleva 25 años cantando. ¿Cuál diría que ha sido su evolución?

Empecé siendo una intérprete de copla y después cogí un camino más arriesgado. Mi evolución ha sido la búsqueda continua de nuevos registros, y de nuevas maneras de presentar mi espectáculo, que intento crear a base de detalles y momentos.

La forma de consumir música ha cambiado a lo largo de las dos últimas décadas. ¿Cómo ve el panorama musical?

Ha evolucionado todo muy rápidamente, y seguirá sucediendo, porque esto tiene pinta de no parar. Todo va a ir mucho más rápido. Ahora estamos todos con Instagram y a lo mejor dentro de tres años ya no existe, así que vamos adaptándonos como podemos [risas]. Al final el ser humano lo que necesita es la cercanía de la canción que te acaricia. Siempre habrá lugar para una interpretación, o eso espero [risas].

¿Se maneja bien con las redes sociales?

Voy buscando el equilibrio porque es una herramienta positiva para darte a conocer y potenciar el trabajo, y que muchas más personas puedan seguirte, pero en equilibrio. No paso las 24 horas pendiente, y solo comparto la parte profesional que al final es lo que al público le tiene que interesar. No me gusta mostrar lo que tiene que ver con Ana, yo soy así.

¿Qué opina de formatos como Operación Triunfo?

Vivimos en un país con mucho talento, y probablemente si yo tuviese ahora veinte años me habría presentado. Yo empecé en la radio, en un concurso local de Málaga. Seguramente no todos los que se presentan se quedarán, pero algunos de ellos seguirán luchando y conseguirán dedicarse a la música.

Empezó en la radio pero ha dicho en alguna ocasión que le gustaría escuchar más su música en la radio.

[Risas] Hay muchos caminos para que la gente pueda oir tus canciones. Es verdad que la música que yo hago es muy personal, y a veces no hay un lugar para ese tipo, como para otras. ¿A Serrat se le escucha mucho en la radio? ¿Lo ponen mucho? Hay muchos intérpretes y para la música que hacemos, aunque yo no me voy a comparar con Joan Manuel Serrat, hay otros caminos. Es una cuestión de estilo, y no pasa nada, pero yo agradezco mucho cuando me ponen en alguna emisora.