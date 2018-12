Anni B Sweet: aniversario y nuevo comienzo

El próximo 2019 se cumplirán los diez años de la publicación del debut discográfico de Anni B Sweet, 'Start, Restart, Undo!', el álbum que lanzó la carrera de la malagueña especialmente a partir de su versión del clásico de A-Ha 'Take On Me'. Y Ana López (Málaga, 1987) va a celebrarlo, pero no a la manera habitual.

Por un lado, el próximo 11 de enero rescatará las canciones de aquel álbum con un concierto muy especial en el Teatro Circo Price, ocasión única para, además, adquirir la edición en doble vinilo del elepé. Buen momento para echar la vista, y los oídos, atrás y recuperar aquellas canciones que llevaron a una jovencísima malagueña a ser requerida por festivales y trendsetters de toda España.

De otro lado, López lanzará nuevo disco, y con novedades: será su primero en castellano. El disco, avanza la web 'Jenesaispop', se ha grabado en Londres, ha sido producido por James Bagshaw de Temples y saldrá el próximo mes de abril.

"Yo estoy escribiendo siempre, y acabo teniendo un montón de canciones. Esta vez he compuesto 32. Hay un poco lo que ha habido en estos tres discos, hay un punto oscuro, un punto más orgánico, un punto más eléctrico€ pero quiero ver hacia dónde lo quiero enfocar. También al ser algo nuevo parece que te inspira más. Lo he cogido todo con más frescura, con más alegría, y no he sabido desechar tanto. He estado experimentando mucho con el castellano", comentó en una entrevista con la citada publicación hace unos meses.

Con sólo veintidós años, Ana López se convirtió en todo un fenómeno musical en 2009. Se colocó entre los artistas más destacados del indie español, algo que logró repentinamente tras colgar sus canciones en myspace (recordemos: año 2009). y llegó la versión de 'Take on Me', que fue seleccionada por una cadena de restaurantes de comida rápida para un spot. Nada mal para una joven que se había ido a Madrid a estudiar Arquitectura y que había debutado como cantante en el local fuengiroleño Sal's Paradise haciendo versiones de Led Zeppelin y Metallica.

Tres años hace de 'Chasing Illusions', tercer disco de Ana López (el citado debut y 'Oh, Monsters!' fueron los precedentes). Aquel álbum reflejó cómo la vida de la malagueña había estado repleta de cambios: dejó Madrid por Granada, donde ahora vive en pareja, a partir de canciones más «luminosas y rítmicas». Veremos cómo son las canciones de su cuarto álbum, del que aún se desconoce el título.