Dani Rovira: "El cine español ya no tiene complejos"

El próximo jueves, Rovira volverá a Málaga con la séptima edición de sus solidarios Improviciados

La comedia romántica Miamor perdido vuelve a reunir al exitoso tándem formado por el director Emilio Martínez-Lázaro y el malagueño Dani Rovira, que con 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes consiguieron elevar la taquilla española hacia altas cotas de recaudación. Rovira y Michelle Jenner forman la pareja protagonista de este filme, en el que encarnan a dos actores de muy distinto perfil que caen enamorados y deciden adoptar a un gato al que llaman Miamor.

Desde un principio, Emilio Martínez-Lázaro ideó esta película pensando en usted como protagonista. ¿Le provocó esta circunstancia más vértigo de lo normal a la hora de trabajar?

Es verdad que Emilio me llamó para decirme que estaba pensando en una película para la que quería que yo fuese el protagonista. Quería a un personaje que fuera un monologuista que empezaba batiéndose el cobre en barecitos pequeños; que poco a poco fuera creciendo artísticamente, que se topara con el mundo del cine y que a partir de ahí tuviera éxito. En eso sí que, obviamente, está inspirado en mí. Pero luego esa trama se ha quedado como una trama secundaria o terciaria. Al final, conforme se fue escribiendo el guion, que tiene su propia vida, la película acabó siendo una historia muy loca que no tiene nada que ver conmigo.

Una historia loca en la que el espectador es testigo de una auténtica guerra de pareja.

Es una comedia romántica en la que los protagonistas son los menos románticos de la historia. Son dos personajes que se conocen y se enamoran de un flechazo enorme. Pero cada uno viene ya cargando con su mochilita de desamores, heridas y desengaños. Algo que creo que nos ha pasado un poco a todos. Y lo que les pasa es que están asustados porque no entraba en sus planes conocer a alguien de quien se enamoran perdidamente. Por eso empiezan a autoboicotear la relación. Piensan que están en el top y antes de que la cosa empiece a decaer pues deciden hacerse putadas. Son dos personas muy creativas por su profesión y sus putadas son bastante originales, pero al final es el miedo al compromiso lo que les mueve.

El que está en el top de la taquilla española es Superlópez, con la que tendrá que competir esta película.

Sí. Esto ha sido un capricho de la física y del espacio-tiempo... Ha sido algo azaroso, sobre todo si piensas que este año solo he estrenado dos películas. Algo que no está nada mal, pero también se podrían haber estrenado una en enero y la otra en diciembre.

¿Cree que éxitos como el de Superlópez sirven para que el cine español se quite complejos?

No tenemos que tener ningún complejo. Para nada. Si tenemos que ver algo positivo del mundo globalizado en el que vivimos es también eso: el cine español ya no tiene complejos. Y cualquier persona con talante internacional que se dedique al cine puede trabajar en España perfectamente y también al revés. Superlópez se ha hecho con la empresa de efectos digitales que ha hecho el dragón de Juego de Tronos y la ola de Lo imposible. Y el pasado año fui a Atlanta a hacer una película de Disney [Jungle Cruise] y el director y el responsable de fotografía eran españoles. Llega un momento en el que los complejos desaparecen y en el que las fronteras cinematográficas se han abierto. Así que, cero complejos. Obviamente, la diferencia está en los presupuestos. Con lo que se ha hecho Superlópez lo mismo no te sientas ni a tomar un café con La Roca [en referencia al actor Dwayne Douglas, más conocido como The Rock]. Muchas veces no es una cuestión de talento sino de presupuesto. Con lo que tenemos somos megaresolutivos. Y ahora que estamos en una época en la que la gente saca tanto el pecho por España, pues también habría que sacarlo con todo lo que se hace en este país: su literatura, su poesía, su periodismo, su cine...

El año que viene le veremos en Los japón y Taxi a Gibraltar, dos cintas que podrían acudir al Festival de Málaga.

Aunque aún me lo tiene que confirmar, con Taxi a Gibraltar casi seguro que vamos al Festival. No creo que entre a concurso, a lo mejor vamos como película de apertura. No lo tengo muy claro todavía. Y no sé si Los japón también irá, porque se estrena más tarde. Está todavía todo un poco en el aire. Al igual que Jungle Cruise, que creo que se estrenará en octubre. Estoy muy contento. Han sido dos años de mucho, mucho, mucho trabajo. Y ahora llega esa parte de satisfacción de ir recogiendo todo lo que se ha sembrado.

El próximo jueves, 27 de diciembre, arranca la séptima edición de Improviciados en el Cervantes y con todas las entradas agotadas. Unas funciones solidarias que se han convertido ya en un clásico de la Navidad.

A lo largo de los años vas creado lazos muy fuertes con las asociaciones. Y muchas de ellas tienen proyectos preciosos a largo plazo para los que ya cuentan con este presupuesto que les donamos. Hay una parte de responsabilidad muy grande, compartida con Daniel Solano y Clara Lago, que somos los que formamos la Fundación Ochotumbao. Es muy satisfactorio cuando las asociaciones te van contando en qué se ha traducido el esfuerzo del año anterior y en lo que se va a traducir este año. Como todo el mundo sabe, el Teatro Alameda está en obras porque Antonio [Banderas] está haciendo su maravilloso proyecto teatral, y que por eso vamos este año al Cervantes. Tengo que agradecer a Francisco de la Torre que gestionara la cesión del Cervantes y que el alquiler de los tres días que vamos a estar allí corra por parte del Ayuntamiento de Málaga.

¿Le han sorprendido los resultados de las elecciones andaluzas?

Sí. Creo que le ha sorprendido a todo el mundo. Independientemente de que estemos más o menos de acuerdo o más o menos decepcionado, creo que si no viviéramos en España y viéramos el panorama político, esto da para hacer una serie. Se está poniendo todo interesantísimo.

¿No cree que con lo que le ha pasado a Dani Mateo y con la constante guerra que se genera en la redes sociales nos estamos volviendo más retraídos a la hora de expresarnos?

Es una pena, porque creo que como país estamos perdiendo una seña identitaria muy nuestra, que es saber reírnos de nosotros mismos. Estamos perdiendo el sentido del humor, la ironía, el sarcasmo y la capacidad de auto crítica. España se está convirtiendo en una especie de quirófano aséptico donde hay que ir con pies de plomo en cada actuación para no ofender o no ser malinterpretado. Creo que todos somo responsables, no solo son las redes sociales. Es un asunto de corresponsabilidad de la sociedad. Primero de los políticos, que son los primeros en caldear el ambiente y transmitir esa crispación, pero también de la prensa sensacionalista que lo único que busca es carnaza.