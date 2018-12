La Estrella más solidaria

La cantante organizó una zambombá flamenca acompañada del guitarrista Montollita y su hijo Curro. Una experiencia inolvidable para los ancianos y los casi doscientos asistentes que se sumaron a la buena causa de Estrella - Las entradas salieron a la venta por un precio de 20 euros y en tan sólo unas horas estaba todo vendido - Es la segunda vez que la cantaora organiza este evento para ayudar a las religiosas

Es época de solidaridad y de ayudar a los más necesitados. Y aunque Estrella Morente y su marido Javier Conde, siempre han ayudado a la congregación malagueña de las Hermanitas de los Pobres de Málaga, en Navidad se vuelcan aún más si cabe con esta comunidad. En 2012 se celebró por primera vez está iniciativa, la artista ofreció un concierto benefico para recaudar fondos y entretener a los ancianos. Una cita que fue todo un éxito y que la cantante ayer quiso volver a repetir.

Estrella se encuentra inmersa en la grabación de su nuevo trabajo pero eso no ha sido impedimento para hacer un alto en el camino y colaborar con esta orden tan querida para ella, y para su familia. «Ellas saben que siempre pueden contar conmigo, son las personas más buenas que conozco y aquí estaré siempre para ayudar», dijo la cantante. En el Salón de Actos del asilo, ubicado en calle Héroe de Sostoa, no cabía ayer por la tarde ni un alfiler, más de doscientas personas que no quisieron perderse este recital tan cercano y entrañable con Estrella Morente como protagonista. La mitad del aforo estaba ocupado por los ancianos que cuidan las hermanas y la otra mitad de las sillas salieron a la venta a un módico precio de 20 euros y en un sólo día estaba todo vendido. «Todo se organiza de una manera muy artesanal, las monjas pusieron un papel en su puerta de entrada y ya está. Sólo hicieron falta unas cuantas horas para que se agotarán las entrada», señaló Gonzalo León uno de los organizadores del evento junto a la artista granadina.

Morente interpreto un precioso repertorio navideño acompañada por el guitarrista Montollita que vino desde Madrid solamente para acompañar a la cantante en este recital benefico. Junto a ella estuvo en el escenario también su hijo Curro tocando el cajón. Sonaron villancicos de siempre como Cuatro mulas o Noche de Paz con los que los abuelos disfrutaron y recordaron viejos tiempos. «Estamos tan contentas, ella y Javier hace mucho tiempo que nos ayudan», señalo Sor Genoveva. Una noche más con Estrella cargada de luz y solidaridad.