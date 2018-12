Se busca a Víctor Jara, Superman y Pinochet

Ayer comenzaron las pruebas para encontrar a los tres protagonistas de esta obra que sitúa al espectador en los años más duros del régimen pinochetista - Más de medio centenar de actores y músicos malagueños optan a los personajes de este montaje, que se estrenará el 20 de febrero y que se representará en 12 funciones hasta el 9 de marzo

«How many roads must a man walk down...». Los inmortales versos de Blowin' in the wind iniciaron ayer en el Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio la primera de las tres jornadas del casting del que saldrán los tres protagonistas de la obra Mitad del mundo, el nuevo proyecto de Factoría Echegaray que vuelve a unir al autor Pablo Díaz Morilla y al director Fran Perea tras el sonado éxito de Souvenir. Más de medio centenar de actores han solicitado asistir a estas pruebas, que concluirán mañana viernes.

El joven Álex Franconetti, el primero de los candidatos, desenfundó ayer su guitarra para interpretar el mítico tema de Dylan ante la atenta mirada del dramaturgo y el director. «Calienta antes si lo necesitas», le aconsejaba Perea, muy preocupado de crear el ambiente propicio para que los aspirantes se sintieran cómodos durante la prueba. Franconetti optaba al papel de cantautor de una obra que sitúa al espectador en los años más duros del régimen pinochetista y que se centra en la amenaza del dictador chileno sobre 77 actores y actrices. Conocedor de esta situación, el intérprete norteamericano Christopher Reeve, mundialmente popular por encarnar a Superman en la gran pantalla, pasó siete días en Santiago de Chile para mediar con la dictadura militar de Pinochet y lograr la liberación de los actores. El personaje del cantautor se define como el alter ego de Víctor Jara, por lo que también se les pedía a los candidatos interpretar Te recuerdo Amanda. «Hace tiempo que no cogía la guitarra. La he vuelto a tocar para esta prueba», confesaba el aspirante a Perea.

Tras Franconetti acudió el actor Carlos Baho, que ya participó el pasado año en Factoría Echegaray con el montaje de El último beso, obra del valenciano Jerónimo Cornelles. Baho se presentó para el personaje de Reeve. La escena solicitada para la prueba simulaba un ficticio encuentro entre el actor de Superman y Pinochet (el tercero de los personajes solicitados en el casting). «Imagina que no estamos aquí. Que esto no es una prueba», insistía Perea, siempre con la intención de rebajar los nervios de los seleccionados. Seguidamente, el joven Manuel Rueda Navarro prefirió empezar con el tema de Jara y después cambiar la guitarra española por una acústica: «Es más Dylan», aseguró.

Mitad del mundo se comenzará a ensayar a mediados de enero para estrenarse el 20 de febrero en el Echegaray, donde se representará en 12 funciones hasta el 9 de marzo. El título de la obra hace referencia al monumento a la Mitad del Mundo en Ecuador que señala la separación de los hemisferios norte y sur del planeta. Una referencia que explica cómo «la vida cambia según nazcas en uno o en otro lado», según Díaz Morilla, y que encierra la esencia de este texto que pronto cobrará vida en el escenario.