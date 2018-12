Ritmos urbanos, bandas sonoras y Rosalía animaron un 2018 sin grandes figuras

Parquísimo en lanzamientos de los colosos de la industria, 2018 concluye con una gran cosecha de discos animada sobre todo por el fenómeno de Rosalía, la coincidencia de varias bandas sonoras de calado y la hegemonía de los ritmos urbanos en su vertiente anglosajona y latina.

He aquí una selección de algunos de los mejores álbumes de los últimos 12 meses.

1. "El mal querer" (Sony Music), Rosalía.- Ubicua en las selecciones musicales de los medios más prestigiosos del mundo, el mérito de la española está en haber conquistado tanto los paladares más convencionales como los más alternativos con un planteamiento narrativo impecable y una fusión de flamenco, hip hop, electrónica y pop que, sin ser completamente inédita, no ha podido sentirse más certera y revolucionaria.

2. "Vibras" (Universal), J Balvin.- Punta de lanza de la conquista latina global, el colombiano superó puntualmente a Drake este año como el artista con más reproducciones en Spotify, en parte por esta obra en la que depura y estiliza el reguetón para convertirlo en el género capaz de encabezar el próximo Primavera Sound. "Brillo", con Rosalía, es uno de los temas de 2018, como "Mi gente" con Beyoncé lo fue en 2017.

3. BSO "The Black Panther" (Universal), de Kendrick Lamar.- El genio creativo del rapero que maridó hip hop y jazz sigue en racha. Su anterior disco, "HUMBLE", consiguió cinco Grammy este mismo año y ahora vuelve a liderar las quinielas de los Óscar de la música con la banda sonora que diseñó para una de las sorpresas fílmicas de 2018, una partitura inspirada en la blaixpoitation con cortes como "All the stars".

4. "Invasion of Privacy" (Warner), de Cardi B.- La única voz femenina capaz de romper en estos meses el monopolio masculino del hip hop fue una debutante que con su estilo descarado y a la vez vulnerable ha acaparado cinco nominaciones a los Grammy de 2019, incluida una para "I Like It", colaboración con J Balvin y Bad Bunny que actualiza el éxito latino "I like it like that" de Pete Rodríguez en los años sesenta.

5. Drake, "Scorpion".- Travis Scott, Post Malone, XXXTENTACION... Numerosas han sido las figuras de la música urbana que campan a sus anchas por lo mejor de 2018, pero es el canadiense quien vuelve a concluirlo como el artista más escuchado del planeta en Spotify gracias a cortes como "God's plan", que siguen marcando la pauta y lo han convertido en el otro gran favorito a los Grammy de 2019.

6. "Sweetener" (Universal), Ariana Grande.- Sobrepuesta del ataque terrorista en uno de sus conciertos, la estadounidense regresó para coronarse como gran diva pop y única mujer capaz de colarse en el "top 10" de escuchas globales en "streaming", con una afinación impecable (no en vano cantó en el funeral de Aretha Franklin) y temas "mainstream" pero ambiciosos como "No tears left to cry", "God is a woman" y "Breathin".

7. "Honey" (Konichiwa/Universal), Robyn: Gran año para el pop en su vertiente más alternativa, con nuevos trabajos de Chvrches ("Love is dead"), Troye Sivan ("Bloom"), Lykke Li ("so sad so sexy) y, sobre todo, de la francesa Christine And The Queens ("Chris"). No decepcionó tampoco, ni de lejos, el ansiado retorno de la sueca tras 8 años de sequía, con 9 cortes de electropop infeccioso para secarse en la pista de baile las lágrimas por un corazón roto.

8. "Joy As An Act of Resistance" (Partisan Records), de Idles.- Aunque pudiera catalogarse este como uno de los años de menor incidencia del rock en cuanto a novedades, algunas hubo y buenas, como el segundo trabajo de estos británicos que revalorizan la fuerza subversiva del punk "como la osadía de una sonrisa desnuda en un mundo de mierda como este" y con cortes como "Colossus".

9. "A Star Is Born" (Universal), Lady Gaga y Bradley Cooper.- El cine ha legado en estos meses algunos de los mejores repertorios ("Bohemian Rhapsody", "The Black Panther", "The Greatest Showman", "Call Me By Your Name"...). Incidiendo con acierto en el country épico y la balada, temas como "Shallow" lo tienen todo para instalarse en el imaginario sentimental colectivo y hacer de este el mejor álbum de Lady Gaga en años.

10. "Golden Hour" (Universal), de Kacey Musgraves.- Desprovisto del azúcar que pudiera empalagar la obra de Lady Gaga llegó este disco que, partiendo igualmente del country, ofrece giros musicales genuinos sobre melodías sencillas pero firmes, base par una voz dulce y evocadora que hacen del de la texana el disco perfecto para disfrutar en una larga travesía de carretera en buena compañías.