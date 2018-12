Detrás del popular Babar

Detrás del personaje infantil Babar se extiende la saga Brunhoff, una estirpe familiar que recorre la historia europea del siglo XX.

Cuando en 1931 se editaron las primeras aventuras del elefante Babar pocos podían predecir que el personaje acabaría convirtiéndose en una de las grandes figuras de la literatura infantil del siglo XX. Una autoridad tan competente como el escritor y dibujante Maurice Sendak no dudará en señalar sus dibujos como «verdaderas obras de arte» colocando la ilustración infantil al nivel de las grandes creaciones plásticas. Alrededor de las andanzas del elefante africano emigrado a la gran ciudad, fluyen una serie de personajes, figuras protagonistas en el mundo de la cultura, la información, la edición, la moda, el arte, cuyas vidas e itinerarios profesionales marcarán la historia de Francia y de la Europa del siglo XX. Este gran mosaico familiar y artístico está recogido en el libro La splendeur des Brunhoff (Éditions Fayard) de la escritora Yseul Williams que reúne la historia de esta saga familiar, los Brunhoff, de origen alsaciano y alemán, cuyos destinos están señalados por el lujo y las vanguardias artísticas, la lucha antifascista y el advenimiento del nazismo en Europa.

Aunque el origen onomástico, de esas dos silabas, Babar -que acabarán dando la vuelta al mundo- permanecen en un cierto misterio, sus primeras señales de vida arrancan cuando la mujer de Jean de Brunhoff, el creador del paquidermo, Cecile para dormir a sus dos hijos pequeños, Laurent y Mathieu, se inventa la historia de un pequeño elefante que queda huérfano después que un cazador mata a su madre en la jungla y este acaba por las calles de una gran urbe. Jean de Brunhoff, que ha cursado estudios de Bellas Artes, a la vista del impacto que ha producido la historia en sus hijos, decide trasladarla al papel, recreando las aventuras urbanas del elefante trajeado. La mezcla de un dibujo simple, sencillo pero al mismo tiempo impregnado de lirismo y fantasía no dejan indiferentes a los primeros observadores, entre ellos, Michel de Brunhoff, hermano de Jean, el creador del personaje infantil. Las primeras aventuras, las acuarelas con la historia de Babar aparecen a la revista Le Jardins des Modes, una publicación creada a principios de los años veinte dirigida por Michel de Brunhoff y su cuñado, Lucien Vogel, que compite en el bullicioso mundo de la moda con publicaciones como Vogue y Harper's Bazaar. El nombre de Lucien Vogel también estará detrás de la creación del semanario Vu, una publicación donde colaboran fotógrafos como Robert Capa, André Kerstész, Man Ray, Gerda Taro, Brassai, entre otros, y definida por su ideario antifascista. En sus páginas aparecen las primeras noticias sobre los campos de concentración del régimen nazi. La hija de Lucien Vogel, Marie Claude Vogel, militante comunista, luchará en la Resistencia siendo deportada a Auschwitz. Testimonio acusador en el Juicio de Núremberg, Marie Claude Vogel denunciará la ausencia en el banco de los acusados de los grandes empresarios, los Krupp, Siemens, aquellos industriales que habían participado en la explotación de los deportados.

Jean de Brunhoff, el creador

«Algunas familias excepcionales-señala la autora de la crónica familiar – penetran profundamente entre las grietas de la historia, los Brunhoff, forman parte de este grupo». «A la Belle Époque, en el barrio de Montparnasse, bailan sobre un volcán, en los años veinte, representan le Tout-Paris o lo que es lo mismo, el centro de mundo». La prensa, la edición, la moda, la fotografía, el arte contemporáneo, no hay un territorio donde no aparezcan algún miembro de la saga Brunhoff. Pioneros en la lucha contra los totalitarismos que se ciernen en la Europa de los años treinta, acabarán comprometidos en medio de la tragedia que recorre Europa. Esta historia de compromiso y resistencia, de creación y vanguardia, está cuajada por el gotha internacional que entre los años veinte y sesenta del pasado siglo XX escriben las páginas más brillantes de la cultura y la sociedad: Serge Diaghilev, el empresario de los Ballets Rusos, el poeta Jean Cocteau y el dramaturgo Antoni Artaud, modistos, Christian Dior, Coco Chanel y un jovencísimo Yves Saint-Laurent recién aterrizado de su Orán natal, el todopoderoso empresario americano Condé Nast, Picasso y Dalí, etc.

Con motivo del 80 aniversario de Babar, Laurent de Brunhoff, continuador creativo de la saga infantil a la muerte de su padre, señalaba como una de las características del personaje y su permanencia «la encarnación de la imagen infantil de la felicidad familiar». Esa doble naturaleza de Babar, animal y humana, de hombre y niño, es la que configura la identidad del personaje, le da carta de naturaleza, el niño que penetra en el mundo de los adultos con total libertad. Y ese animal adulto que no pierde la ingenuidad de la infancia.

Hoy Babar ya hace tiempo que entró en los museos y bibliotecas, la televisión y el cine han hecho de él un personaje animado, sus historias se leen en casi todas las lenguas del mundo y hasta un compositor como Francis Poulenc no dudó en ponerle banda sonora para ser narrada por intérpretes como Jacques Brel y Joan Manuel Serrat.