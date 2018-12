Veneno en la piel

Panini compila en un imprescindible volumen los enfrentamientos entre el trepamuros y el simbionte alienígena durante los primeros años noventa

El traje negro de Spiderman hizo su aparición por primera vez en diciembre de 1984 en las páginas de Secret Wars #8. «No está mal. Es distinto, pero no está mal», aseguraba entonces el trepamuros, que no tardó en comprobar, gracias a Mr. Fantástico, que el oscuro uniforme tenía vida propia. El simbionte de origen extraterrestre al que todos conocemos como Venom –Veneno en su versión española– comenzaría poco a poco a apoderarse de la voluntad de Peter Parker. Adherido a la piel de nuestro héroe, Venom se convirtió en un problema que no tardó en ser solucionado al descubrir que la potencia del cañón sónico de Mr. Fantástico era su talón de Aquiles. Pero el escurridizo simbionte regresó a apoderarse de Spidey, que finalmente se deshizo de él gracias al fuerte sonido de las campanas de una iglesia. De esta forma concluía la popular saga del Traje Negro, que vincularía para siempre al alienígena con Spiderman.