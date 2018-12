Pérez Estrada: Recuperar el genio de un poeta

Ana Cabello es la nueva gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, el magnífico escritor malagueño (1934-2000) que tanto influyó en otros muchos literatos del país cuya obra, pese a ser cumbre de la literatura española, aún es poco conocida entre sus paisanos. «Rafael Pérez Estrada es una figura bien conocida en los ámbitos intelectuales, culturales y literarios de la ciudad, pero es un desconocido para el gran público. El atractivo de su obra reside en la vitalidad, la concisión, el ingenio, la creatividad y la imaginación y, quizás, no hemos sabido transmitir toda su dimensión hasta ahora», explica Cabello, uno de cuyos principales objetivos es precisamente que la vida y la obra del escritor llegue a todos los públicos. «Rafael fue un adelantado a su tiempo, un genio, un mago-ángel-poeta de las palabras y debemos rescatar su carácter lúdico y extraordinario para llevarlo a todos los ciudadanos».

Su obra es «de una riqueza extraordinaria, diversa, heterogénea, ecléctica y plural. Hasta ahora creo que se han hecho cosas maravillosas, pero no hemos conseguido traspasar la barrera del ámbito puramente intelectual y conseguir que Rafael Pérez Estrada llegue a un público más amplio», explica, para añadir que, en su opinión, hay que convertir a este creador de nuevos universos «en una marca señera e identificativa de Málaga», una tarea que define como apasionante. La obra está conformada por aforismos, poemas, narraciones, novelas y hasta piezas de teatro, además de ser un gran dibujante, actividades artísticas todas ellas que compaginó con el ejercicio de la abogacía y con un desaforado y nunca curado amor por su ciudad natal. «Málaga, martini del mar», llegó a escribir.

La fundación, por tanto, tiene dos misiones: conservar, difundir y promocionar la obra del escritor y, además, el fomento de la lectura y del libro en la ciudad. Para ello, Cabello y su equipo han diseñado un nuevo plan de actuación en el que se parte de la figura de Pérez Estrada como «centro y eje», para ir más allá y convertir a la fundación en un auténtico centro de promoción y difusión de la cultura escrita para llegar a todos los públicos y niveles. Así, se plantea un diálogo con el arte, el cine, la música, la radio, el teatro, etcétera y, cómo no, en ese plan también se tendrán en cuenta las nuevas tecnologías.

«El nuevo proyecto de la fundación gira en torno a ocho secciones: ciclos, formación, jornadas, seminarios y congresos, publicaciones, premios, festivales, exposiciones y otros eventos que hemos ido implementando desde finales de 2018 y culminarán en 2020», señala. A corto plazo, se pondrán en marcha nuevos ciclos como Encuentros Planetarios, con la colaboración del Grupo Planeta, en los que se podrá disfrutar de una charla amena con escritores de reconocido prestigio; o Hablar con H –con el apoyo de Acción Cultural Española- y que pretende establecer un diálogo entre Málaga e Hispanoamérica a través de figuras de reconocido prestigio. También se está diseñando una exposición para que Rafael Pérez Estrada «salga a la calle» y, en breve, verá la luz el primer tomo de las obras reunidas de Pérez Estrada (serán tres), otro de los proyectos que inició en su día Silvia Grijalba, la anterior gerente. El primer volumen recoge toda la poesía en una edición muy cuidada del poeta y profesor Francisco Ruiz Noguera.

Títulos independientes

'Mujer grúa en el Puerto de Málaga'

Cabello destaca que se va a seguir apostando por el Premio de Aforismos y el Seminario La Nube, así como otros ciclos, y se pondrán en marcha el Taller de Alta Cultura y el Demiurgo: laboratorio creativo, dedicados a la educación y en los que se tratarán los temas «y mundos de Pérez Estrada de una forma lúdica e innovadora que atienda al principio clásico de enseñar deleitando». En cartera hay también un festival de literatura infantil y juvenil o la puesta en marcha del Plan de Amigos de la Fundación, que tendrá una serie de regalos y beneficios para quienes quieran formar parte de este círculo literario y cultural, todos los amigos al amparo de Rafael.

Hoy, en el Archivo Municipal (Alameda Principal, 23) se custodia el legado de Pérez Estrada a todos los malagueños: «Está conformado por un fondo bibliográfico (libros, cuadernos, revistas) con 6.076 unidades; manuscritos y mecanografiados (con algunos inéditos), 287 documentos, un diario manuscrito, cuatro cuadernos, y 1.500 unidades de dibujos y collages; hay 56 carteles, 4.353 cartas, 1.010 fotografías, 820 recortes de prensa, un cuatro de Rafael Alberti y obras gráficas de diversos autores», resume.

Una de las aspiraciones de la fundación es cambiar de sede. Ahora están en la Casa Gerald Brenan. «El cambio de sede es un denominador común que piden la familia y muchos de los miembros del Consejo Asesor. Rafael era un hombre muy apegado al centro de Málaga y en la sede de Churriana, que es maravillosa, Rafael está descontextualizado y desubicado frente al gran peso que tiene la Casa Gerald Brenan. Sé que se está estudiando un cambio de sede para traerla al centro, más cerca del legado, pero todavía no tenemos nada cerrado. No obstante, hay voluntad por parte del Consistorio de intentar buscar un lugar más céntrico. De momento, estamos realizando la mayor parte de actividades en diferentes espacios culturales de la ciudad», dice.

«No tuve la suerte de conocer a Rafael Pérez Estrada en persona, me hubiera encantado, pero siento que he conectado con él a través de su obra, de sus dibujos, de la magia de sus palabras. Además, los miembros del Consejo Asesor de la fundación, casi todos amigos personales, así como su familia, de una calidad humana extraordinaria, me han contado historias y anécdotas que retratan a un ser realmente excepcional, con gran carisma, ingenio, humor y alegría vital. Todos destacan su generosidad», explica Ana Cabello, gerente de la fundación del poeta. Así, considera que la ciudad debe devolverle «lo que él nos regaló».

Pasión por Pérez Estrada

«Mi objetivo principal es transmitir la pasión que el descubrimiento de la obra de Rafael Pérez Estrada ha despertado en mí y poder descubrírselo a la gente. Ha sido un auténtico regalo encontrarse con un autor tan valioso con una dimensión tan grande. Un creador de nuevos universos, rompedor, transgresor, moderno y, a la vez, genial, divertido y comprometido. Yo lo comparo con el gran Miguel Romero Esteo, recientemente fallecido, otro genio de la palabra y de la escena. Ambos tenían una capacidad inusual de ver el mundo, de pintarlo con otros colores, más alegres, más vivos», destaca.

Así, considera que «Rafael debería convertirse en una seña de identidad cultural de Málaga, porque no conozco un escritor, un artista más enamorado de la ciudad a la que convirtió en sujeto artístico y personaje fundamental de su obra», e insiste en que, sobre todo, la fundación tiene que tender a difundir y transmitir, sobre todo, «esa alegría vital y energía creativa característica de Rafael Pérez Estrada que constituye su esencia. Y lo intentaremos hacer a través de actividades muy diversas que permitan ir acercándose poco a poco, en diferentes grados y por diferentes vías, al universo mágico del ángel-poeta».