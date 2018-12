Califato ¾: así suena la Andalucía moderna

Sergio Ruiz y Enrique Gervilla y sus socios se encerraron en un cortijo sevillano en verano para experimentar - El fruto, un epé de seis temas.

Hemos hablado varias veces en estas páginas del dúo malagueño BSN Posse, los capos del footwork en nuestro país (sí, ya saben, esa música de baile nacida en los guetos de Chicago, sudorosa pero sofisticada, entre el dubstep menos misterioso y el garage más futurista y menos housero); por sus diversas apariciones en el Sònar, el sancta sanctorum de la electrónica europea, como por sus logros internacionales. Este año, Sergio Ruiz (aka Stay Puft) y Enrique Gervilla (aka e Lip) lanzaron su segundo álbum, Take me back to the south (ojo, fue objeto de una première en la biblia online Resident Advisor), que ensanchó su universo musical, manteniendo su sonido soleado y sensual. Ahora los malagueños terminan el año publicando los frutos de una colaboración con otras mentes musicales similares, Califato ¾, y que es una de las aventuras más singulares del año.

Ruiz y Gervilla, acompañados por The Gardener, Esteban Bove, S Curro-SKLT SKLT, Lorenzo Soria y Diego Noventaycuatro, se encerraron en un cortijo «a la sombra de las torres solares de Aznalcóllar con la idea firme de hacer música con raíces, combinando electrónica avanzada con sonidos arraigados a la idiosincrasia andaluza». El resultado, un epé de seis temas, imprescindible desde ya para los que quieran saber a qué suena nuestra tierra hoy en día: L'ambocca. Dicen que «hay guasa, travesura, Rocío, Semana Santa, Feria y Romería», pero estos temas esconden mucho más: «Hay una parte de nuestra historia que ha sido y sigue siendo amputada, excluyendo y marginando al pueblo negro, gitano, musulmán y judío y ocultando su influencia en nuestra cultura actual; por eso Califato ¾: para no olvidar de dónde venimos y dónde vamos».

Los que abrieron bien los oídos con la Raverdial de El Niño de Elche y Los Voluble (el experimento que casó las raves electrónica con los verdiales) tienen aquí una pieza de acompañamiento, que busca el diálogo entre lo de siempre y lo de hoy con maneras que nunca se habían empleado. L'ambocca son seis temas (más un mix) que piden a gritos su continuación.