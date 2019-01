Todo lo que debes saber sobre los Globos de Oro 2019

El mundo del cine última ya los detalles para celebrar la 76ª edición de los Globos de Oro 2019, que se celebrará le próximo 6 de enero en Beverly Hills.

¿Quién presentará los Globos de Oro 2019?

El actor y comediante Andy Samberg y la actriz Sandra Oh son este año los maestros de ceremonias de la gala. Ambos artistas son expertos y bien conocidos en la esfera Hollywoodiense. De hecho Samberg tiene amplia experiencia en presentar esta clase de eventos ya que condujo los MTV Movie Awards 2009, la 28 edición de Independent Spirit Awards y los Premios Primetime Emmy en 2015.

Por su parte, Sandra Oh es una actriz reconocida internacionalmente que además está nominada a los Globos de Oro. Podría darse la situación de que la propia presentadora se viese recogiendo un premio en algún momento de la noche por su papel en la serie revelación del año, 'Killing Eve', de la mano de BBC America.

¿Dónde y cuándo tienen lugar los Globos de Oro 2019?

Los Globos de Oro tendrán lugar este año en la ciudad californiana de Beverly Hills durante la noche del 6 de enero. Sin embargo, en España, más de uno tendrá que pasar la madrugada despierto porque Movistar+ emitirá en directo el evento y previsiblemente terminará a las 5 de la mañana.

Nuevo aspecto del premio

El galardón tendrá algunas diferencias respecto al anterior, pero la que más llama la atención es la de su base. Atrás ha quedado ya la base de mármol y ha sido sustituida por una redonda de bronce. Su peso en consecuencia será algo mayor, pasando de un 5,5 a 7,8 libras. Su altura también ha sido modificada en dos centímetros, de 27 a 29, y su anchura de 8,9 a 9,5 cm.

¿Cuáles son los favoritos de los Globos de Oro 2019?

Este año ha sido el del filme 'Ha nacido una estrella' con Bradley Cooper y Lady Gaga; y no se puede negar que ha supuesto toda una sensación entre los fans de la cantante. Aunque 'Vice' es la película que hasta el momento ha recibido un mayor número de nominaciones, por lo que el resto de cintas lo tendrán algo más difícil.

Timothée Chalamet también es uno de los favoritos con su papel en 'Beautiful Boy' después de que en los pasados premios no ganara en la nominación a mejor actor. Por su parte, el título a mejor actriz de reparto está muy reñido. Los nombres más sonados son Amy Adams ('Vice'), Claire Foy ('First man') y Emma Stone ('The Favourite').