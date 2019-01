Un malagueño, detrás de una de las nuevas series de Netflix para el 2019

No hay día sin una noticia más o menos relevante con Netflix en su titular. El gigante del streaming, cuyas acciones acaban de subir en Bolsa de manera sensible tras el triunfo moral de su Roma en los Globos de Oro (y que, por cierto, va camino de arrasar en los Oscar), no para de crecer y de generar contenidos para sus millones y millones de suscriptores. Una de las series que tiene previsto estrenar a lo largo de este 2019 está dirigida por Santiago Salviche, un malagueño afincado desde hace años en Los Ángeles y con un impresionante currículum (videoclips para Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Maluma, por ejemplo). Se trata de Nova Vita, anteriormente conocida como Wiped, ahora mismo en fase de posproducción tras un intenso y largo rodaje en Estados Unidos.

Como suele ser habitual en las producciones de Netflix, poco, muy poco se sabe de este proyecto. Una breve sinopsis y nada más: «Dos hombres enfangados en problemas legales encuentran la única manera de escapar de las consecuencias: fingir sus propias muertes». Una historia que se desarrollará a lo largo y ancho de diez episodios perfectamente diseñados para las maratones con las que los seriéfilos suelen recibir los productos Netflix.

Nova Vita será un nuevo jalón en la carrera de Salviche, un malagueño de vida alucinante (viajó por el mundo trabajando para el sector petrolífero, ha dirigido spots para Armani, ha trabajado como actor junto a William H. Macy en Shameless, se ha paseado por alfombras rojas con Jennifer Lopez) y una ambición que le está llevando lejos.

Malagueños



No es Santiago Salviche el primer malagueño en rodar para Netflix. Uno de los bombazos de la compañía el año pasado fue Élite, la serie correalizada por nuestro Ramón Salazar y Dani de la Orden. El gigante del streaming ya se había fijado en el autor de Piedras hacía tiempo: de hecho, tal y como ha confesado el propio Salazar, pudo rodar su reciente largometraje La enfermedad del domingo después de que Netflix entrara en su producción. Hoy, Variety la ha seleccionado como la segunda mejor película de 2018 en el catálogo de la firma.

Además, el gaditano formado en nuestra UMA Jota Linares ha rodado para la compañía ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, que estrenó hace unos años como obra teatral. Se trata de un drama generacional en tono de comedia que Jota Linares define como su «carta de amor y odio» a su generación. María Pedraza, Jaime Lorente, Pol Monen y Andrea Ros interpretan a Marta, Marcos, Eze y Celeste, cuatro amigos que han vivido inmersos en su propio universo durante los ocho años que compartieron piso en Madrid.