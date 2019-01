The Jacksons actuarán en Marbella

El espíritu de Michael Jackson regresará este verano a Marbella gracias a sus hermanos Jermaine, Tito, Jackie y Marlon. 31 años después de aquel 5 de agosto de 1988, día en el que el rey del pop acudió al Estadio Municipal de la localidad costasoleña con su Bad Tour, The Jacksons rememorarán las canciones que interpretaban junto al pequeño Michael así como algunos de sus grandes éxitos en solitario.

El próximo 8 de agosto, los hermanos Jackson ofrecerán un recital en el Club de Tenis de Puente Romano en el que los asistentes podrán disfrutar de himnos inmortales de los Jackson Five, como I want you back, Can you feel it, ABC, Never can say goodbye, I'll be there o Blame it on the boogie, y de algunos de los superventas del desaparecido Michael, entre ellos Wanna be startin' somethin' o Rock with you. Las localidades para este concierto están a la venta desde el pasado mes de octubre en la web de la empresa promotora: rocklounge.koobin.com. Los precios van desde los 45 euros de las más económicas –y con visibilidad reducida– a los 195 euros de las denominadas entras Gold. El precio de la localidad media es de entre 60 y 75 euros.

Además de recordar el décimo aniversario del fallecimiento de Michael, Jermaine, Tito, Jackie y Marlon están celebrando los cincuenta años del nacimiento de los Jackson Five, una formación que hizo historia en la música a finales de los años sesenta. El grupo, que se desarrolló bajo la estricta supervisión del padre de la familia, Joseph Jackson, lograría desplazar en varias ocasiones a los Beatles de los primeros puestos de las listas de ventas y que provocó tanto revuelo como el que hicieron John, Paul, George y Ringo con sus canciones. En octubre de 1969, los hermanos Jackson alcanzaron su primer número uno en la lista Hot 100 de Billboard gracias a I want you back. En menos de un año, en abril de 1970, llegaría el single ABC, que desplazó de las listas nada menos que a Let it be de los Beatles para convertirse en el segundo número uno de los Jackson. Llegaron más éxitos (Mama's pearls, The love you save, I' ll be there, Never can say goodbye...), la fama y el dinero.

A mediados de los setenta, y después de haber recorrido medio mundo con las giras de Motown, los Jackson deciden fichar por CBS, momento en el que Jermaine abandona la formación, que a partir de entonces pasaría a llamarse The Jacksons. Con la llegada de los años ochenta, Michael comenzó a volar mucho más alto que sus hermanos. Primero con Off the wall (1979) y después con Thriller (1982) y Bad (1987), disco con el que acudió a Marbella aquel verano de 1988. En ese memorable concierto, el primero que ofrecía en nuestro país, Michael ofreció un medley de los grandes éxitos de los Jackson Five. El próximo agosto, sus hermanos se presentarán ante el público malagueño para desmostar que las canciones de ese grupo de jóvenes talentos siguen formando parte de la vida de todos los amantes de la música.