La letra, con pop entra

Completas radiografías del power pop, la electrónica y el heavy; las vidas que hay detrás de algunas de nuestras bandas predilectas o la antología del más feroz e innovador crítico de la historia del rock - Ofrecemos un catálogo bibliográfico de lo más suculento para las orejas y los ojos

Un mundo raro éste de la música. Mientras las estanterías de las tiendas de discos se parecen cada vez más a una exposición, las de las librerías están cada vez mejor nutridas de publicaciones que hablan de bandas, historifican géneros o antologizan carreras. El pop, entendido como lo que le viene ocurriendo al mundo desde que Elvis grabó aquella cancioncilla para regalársela a su madre, ya tiene una edad y, por lo tanto, una respetabilidad que le hace merecedor de que muchos le escriban.

Uno de los que mejor ha escrito sobre música popular en la historia de este asunto ha sido Lester Bangs, considerado casi unánimemente como el mejor crítico (de rock) de todos los tiempos. A finales de 2018 se publicó Reacciones psicóticas y mierda de carburador (Libros del Kultrum), 592 páginas en las que el «rockólogo» Greil Marcus recopila los artículos de este periodista insurrecto y romántico al que la Rolling Stone despidió «por su trato poco respetuoso con los artistas».

El de Bangs es uno de los bastantes buenos libros sobre música pop que han aparecido en el mercado español a lo largo de 2018. Otro sin duda es Anatomía de una canción (Malpaso) en el que el también periodista Mike Myers va a la molla, a esos pequeños milagros de no más de tres o cuatro minutos (bueno, sí, a veces un poco más) que a tantos nos han manejado la vida. Desde Lawdy Miss Clawdy de Lloyd Price hasta Losing my religion de REM, Myers analiza arreglos, trucos, anécdotas e historias de 50 canciones míticas del siglo XX.

Y de bonitas y arrebatadoras canciones también está plagado 3 minutos de magia (Efe Eme), la escena del Power Pop y la New Wave descrita de forma minuciosa y cercana por el periodista valenciano Carlos Pérez de Ziriza, que en 2017 ya publicó Indie y Rock Alternativo y que para 2019 anuncia otros dos libros de temática musical. El también valenciano Juanjo Mestre (Espacio Woodyjaggeriano) es el autor de 1050 Discos Cardinales (Makma), otra visión titánica y periférica del rock desde una perspectiva apasionada y muy personal.

Otro buen libro es Freak Scene. Los chalados e inconformistas que crearon la música independiente, 1975-2005, de Richard King publicado por Contra y que nos cuenta 30 años de rock tomado como ideología y con Virgin, Domino Records, Rough Trade, New Hormones y Warp, Mike Alway, Rob Gretton, Alan McGee, Geoff Travis, My Bloody Valentine, Huggy Bear, This Mortal Coil, Felt, Pixies,Sonic Youth, Tony Wilson o Seymour Stein como protagonistas.

Como una especie de epílogo de Freak Scene podría considerarse Nos vemos en el baño. Renacimiento y Rock and Roll en Nueva York. 2001 - 2011 (Neo-Sounds), en el que otra periodista, Lizzy Goodman, a lo Legs McNeil en el canónico Por favor, mátame, entrevista a más de 150 implicados en el «boom» rockero protagonizado por The Strokes, LCD Soundsystem, Interpol, Yeah Yeah Yeahs, Grizzly Bear o The National. Con una visión más enciclopédica, pero sin perder ni un ápice de pasión por lo suyo ni de afán de entretenimiento (no en vano su autor, Andrew O'Neill es metalero y monologuista) está escrito La historia del heavy metal (Blackie Books).

En el continente musical contrario encontramos dos grandes libros sobre electrónica y música de baile. El primero es Loops 2 (Reservoir Books), de Javier Blánquez, un estudio sobre la electrónica en el siglo XXI, que continúa la senda de Loops 1, libro de culto ahora reeditado y ampliado para actualizar la mirada sobre su evolución en el siglo XX. Y el segundo es la edición integral que hemos de agradecer a la editorial valenciana Barlín del fantástico Electroshock, que realmente es una autobiografía del DJ francés Laurent Garnier (escrita a medias con David Brun-Lambert en 2003) pero que al mismo tiempo es un repaso a la historia de la electrónica desde los guetos negros de Detroit y Chicago, pasando por el segundo verano del amor en Ibiza, «Madchester» y la expansión planetaria de la cultura rave hasta los tiempos de internet.

Y ya que hemos llegado hasta aquí, hablemos de biografías y autobiografías. Como, por ejemplo, Mañanas negras como el carbón (Contra) en la que Brett Anderson, líder de Suede y figura imprescindible de aquello que se denominó Brit Pop, hace un repaso honesto y emocionado (y, por cierto, muy bien escrito) de su vida hasta el momento justo en el que firma de su primer contrato discográfico.

Tiene el libro de Anderson algo de la Autobiografía que Morrissey publicó en 2016. La misma editorial, Malpaso, ha sacado en 2018 las memorias del otro nombre inolvidable de The Smiths. En ¿Cuándo es ahora?, el guitarrista Johnny Marr revive (sin el tono polémico y la retranca de su querido Mozz) el nacimiento, triunfo y fin de la banda canónica del «indie», y su nutrida carrera posterior que permite que por el libro desfilen personajes de la altura de Pet Shop Boys, Brian Ferry, Neil Finn, Keith Richards, McCartney, Springsteen o Patti Smith.

Malpaso es también la editora de Cured. The Tale of Two Imaginary Boys, el libro en el que el batería, teclista y compositor Laurence «Lol» Tolhurst, cuenta de forma evocadora y emocionante los inicios de The Cure, la banda que montó siendo adolescente con su querido amigo Robert Smith y la creación de álbumes tan señeros como Three Imaginary Boys, Pornography o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.

Otro buena autobiografía es la que ha escrito Bruce Dickinson: ¿Qué hace este botón? (Libros Cúpula). En ella, el cantante de los míticos Iron Maiden repasa con la cadencia de una montaña rusa su niñez, el ascenso de su banda, su trayectoria, los conciertos y las giras del grupo junto a su inseparable Eddie, pero también cuenta la filosofía de la esgrima, la experiencia brutal de pilotar un Boeing o su firme victoria contra el cáncer.

Del pop español, sin duda la autobiografía (aunque se limite a un espacio muy determinado) que más ha dado que hablar ha sido Camino Soria (Contra) en la que el batería de Gabinete Caligari Edi Clavo desgrana el proceso de composición y grabación y todo lo que envolvió a uno de los mejores discos de nuestra historia musical. Ya de paso, no está de más recordar la reedición en 2018 de Corre Rocker, el ajuste de cuentas con su banda y con su vida que hace ya unos años escribió el cerebro de Los Trogloditas, Sabino Méndez. Y ya que hablamos de reediciones, me van ustedes y me compran la de Deep in a dream. La larga noche Chet Baker, que escribió James Gavin. Imprescindible.

Especialmente estimulante es Nick Cave. Mercy on Me, la novela gráfica con la que el maestro Reinhard Kleist -autor de la grandiosa Cash, I see a Darkness sobre Johnny Cash, y que el pasado año estuvo en la Comic Con de València- repasa la trayectoria vital del artista australiano entremezclando hechos reales, leyendas y canciones.

Warren Zanes, es el responsable de Petty. La biografía, un trabajo en el que el antiguo guitarrista de los Del Fuegos (y doctor en Estudios Culturales) sobrevuela la carrera musical de la leyenda del rock norteamericano (fallecido en 2017) para adentrarse de manera respetuosa pero completa en su personalidad (desvela los maltratos de su padre y su incapacidad para encontrar el equilibrio en su vida familiar), en las relaciones con Mike Campbell y los Heartbreakers o con personajes como Leon Russell, Bobby Womack o el manager Elliot Roberts.

Para finalizar, tres últimas recomendaciones valencianas. A la espera de que se publique Todos los muchachos. Una crónica oral del punk en València, de Eduardo Guillot, podemos ir abriendo boca con Interterror: Historia de un grupo de culto en la Valencia punk, que ha escrito Héctor Hugo Navarro. El autor valenciano Dani Llabrés vuelve a unirse al dibujante Jaime Pantoja para parar una nueva aventura de Little Niño, en este caso para descubrir a los Rolling Stones. Y, por último, la escritora Susana Monteagudo y la ilustradora Marta Colomer son las responsables de It's only rock and roll. Una historia del rock ilustrada, una guía tan completa como divertida a la historia de este arte de tres acordes que tan feliz nos hace.