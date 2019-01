KRS One: la leyenda del hip hop repite en Málaga

Ya vino hace un par de años a la Sala La Trinchera para sentar cátedra. El 3 de mayo repetirá (también sala), para emoción de los fans del rap genuino. Porque para muchos, Kris Parker es El Profesor. Así de claro.

No muchos en el mundo del hip hop tienen el pedigrí del rimador de Boogie Down Productions: responsable de crónicas urbanas con mensaje, de temas fundamentales como 'Sound of da Police', catalizador del diálogo entre el rap y el reggae y creador de conceptos como el ´edutainment´ (education + entertainment; o sea, educación y entretenimiento: recordemos que este hombre impartió conferencias en Yale y Harvard a finales de los 80) y del movimiento Stop The Violence, KRS One es, sin duda, uno de los oráculos de los guetos de South Bronx. Levantó muchos, casi todos, los pilares del hip hop con cargas de profundidad social y política, ésas que tanto se echan de menos hoy, cuando el rap está dominado por el swag y el bling bling.

Bien es cierto que Laurence Krisna Parker lleva años activo pero en la más estricta independencia, alejado del mainstream y lo masivo; también, que hace mucho, demasiado tiempo que no publica un álbum artísticamente relevante. Pero ahí está su legado, entre lo intelectual y lo popular, entre el activismo y el club, la obra de un hombre que en su adolescencia vivió literalmente en la calle y ha terminado siendo un profeta para muchos –muchos afroamericanos le deben su alfabetización a sus campañas con instituciones-.

Por eso, cuando en La Trinchera suenen algunos de sus seminales temas como ´You must learn´, los malagueños deberán saber que estarán delante de un pedazo de historia de la cultura negra del siglo XX, en su más amplio sentido, ante alguien que demostró que el conocimiento reina de forma suprema (Knowledge Reigns Supreme: KRS).

Ahora está inmerso en su Freestyle Tour, un show libre y abierto, en el que KRS One demuestra su magisterio repasando sus clásicos, que siguen sonando candentes, feroces y urgentes como cuando salieron del horno.