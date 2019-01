"Fue muy bonito y mágico hacer este disco, es algo que voy a llevar siempre"

Sorprendido aún con el éxito de su primer trabajo, no duda en abordar cuestiones como el drama de la inmigración o el acoso en redes sociales - El artista trae este sábado su gira a Málaga, con un concierto en el auditorio del Palacio de Ferias en el que ha logrado un 'sold out'

Tras su paso por Operación Triunfo, el cantante y compositor gallego Luis Cepeda está inmerso en una larga gira que este sábado llegará a Málaga. Su álbum debut, Principios, es disco de oro y fue número 1 en ventas durante cinco semanas en las listas nacionales.

Hace poco más de un año que salió de OT y ahora tiene una gira con más de treinta conciertos y una decena de sold outs. ¿Cómo se vive un cambio así?

Ha sido bonito, es un golpe que te viene que es como si te toca la lotería, de repente dedicarte a lo que te gusta y de una forma muy bestia, de una forma en la que mucha gente te conoce y apuesta por ti. Es un shock, para nosotros ha sido un shock todo esto.

Tras su larga gira con los compañeros de OT, ¿cómo es lo de verse solo en el escenario?

Pues bien, porque la gira de OT ha estado muy bien, el paso por el programa también, pero realmente es un medio para llegar a un fin que es el poder actuar solo y poder vivir de la música yo solo. Entonces la meta se está consiguiendo ahora, cuando estoy cantando en solitario, me lo estoy pasando muy bien con mi grupo y realmente era de lo que se trataba, así que genial.

Tiene este sábado concierto en Málaga, ciudad en la que ha vivido. ¿Cómo es volver para cantar con todo vendido?

Es igual que cuando canto en Madrid o en Galicia, da igual donde vaya. Realmente Málaga para mí ha sido una ciudad en la que he vivido un año, en Alhaurín de la Torre, y estuve trabajando en Málaga Centro, por la calle Larios, y es muy bonito volver y recordar cada parte.

En su gira tiene conciertos, entre otros puntos, en Ourense, su tierra, y también en el Liceu de Barcelona, que está cerca del sold out. ¿Qué sensación le produce?

El culmen de lo que me preguntabas sobre Málaga es el Liceu, porque realmente yo he vivido no en Barcelona, sino al lado del Liceu, en una calle que se metía por al lado y siempre pasaba para ir a casa por delante del Liceu y veía el cartel de sold out de Orozco o de quien fuera y entonces verlo ahora cumplido es como el shock más grande de todos.

En Principios, escribe de sentimientos y de experiencias vividas, pero también ha dejado espacio para dramas muy vigentes como el de la inmigración, con 723. ¿Es importante que personajes públicos que pueden tener más influencia pongan el acento sobre estas cuestiones sociales?

Yo creo que sí, obviamente cuanta más personas te escuchen más posibilidades hay de que echen una mano, es simple estadística. Por eso sí es importante que gente que tiene así como más influencia pues alce la voz en estos temas. Lo escribí porque cuando entré en OT llevaba dos años trabajando en Acnur, me tocaba de cerca y me sentí identificado con el tema y seguí para adelante.

Principios es disco de oro y la canción Esta vez tiene el platino. ¿Se esperaba este éxito con su álbum de debut?

Siempre cuento esto, yo cuando entré en OT entré con la intención de al salir poder tocar en bares casi a modo semiprofesional y poder cantar y que la gente viniera. No esperábamos tal éxito. No te esperas eso nunca. Yo soy de los que espera lo peor y si viene lo mejor pues es como qué alegría para el cuerpo.

Siempre dice que todo lo que le está pasando es como un escalón más.

Esto es un trabajo. En los trabajos tienes que evolucionar o quedarte estancado, eso es ley de vida. Esto es un curro, hay que trabajar, obviamente, esto es una montaña rusa también, hay que decirlo y un escalón hacia una vida entera que quiero dedicar a la música.

De momento, su trabajo ha sido valorado por artistas como Antonio Orozco o Pablo Alborán. ¿Como se siente uno con eso?

Hombre, es precioso, la gente yo creo que es realmente feliz cuando ama su profesión, cuando puede vivir de lo que le gusta.

En redes tiene una relación muy cercana con sus fans, pero también le ha tocado vivir la peor parte. ¿Le preocupa cómo de fácil es crear odio y acoso en las redes?

Hoy en día hay acoso en todos los lados, no sólo en las redes, yo creo que es algo que va a estar ahí siempre. Son personas que yo creo que tienen algún problema y lo echan por las redes porque es una forma anónima de gritar, de esparcir cosas que no puedes gritar en tu vida personal. Yo no concibo un insulto a otra persona en una red social, o una amenaza, pero sí que lo puedo llegar a entender y por eso no me afecta mucho. Las redes sociales tienen eso, cuanto más activo, evidentemente más rechazo vas a generar y más aprecio también, por los dos lados.

Dice que canta contando. ¿Es más fácil escribir canciones con la propia experiencia vivida o desde lo ajeno?

Yo creo que desde lo personal. Cuando yo escribo, escribo cosas mías y aunque no he probado todavía a escribir algo que, por ejemplo, imagine que me pase, pero sí que lo tengo que probar, porque yo nunca he hecho eso, siempre he cantado lo que me ha pasado a mí.

¿Y qué le inspira ahora?

Bueno, pues son historias personales que quedan reflejadas en las canciones.

Está trabajando en la reedición de su disco.¿Si le pido que me adelante algún dato me cuenta algo o me va a contestar que no, con cariño?

No, me matan desde la oficina. Lo que sí te puedo adelantar es que al ritmo de trabajo que llevo no sé si será reedición o disco nuevo.

Entonces, tiene ya bastantes canciones.

No, sí, quizás (risas).

¿Muy gallego no?

Puede, depende...

Le tengo que preguntar por algo de lo que sus fans no paran de hablar. ¿Va a estar la canción que subió a Instagram con Iván Herzog al piano en la reedición o también me va a contestar que no, con cariño?

Quizá, con cariño.

Y lo de ponerle nombre, ¿tampoco?

Tampoco. El nombre ya llegará, que están muy subidos (risas). La gente le pone el nombre ya, pero todavía no tiene título, yo hago las canciones y luego les pongo título.

¿Podría elegir sólo una canción de su disco?

Es que a la hora de crearlo ese disco fue muy bonito y muy mágico hacerlo, no hay ninguna preferida. Para mí, el disco en general es algo que voy a llevar siempre toda mi vida, no tengo un niño mimado dentro del disco.

En sus conciertos, anima a su público siempre a que no tema a decir te quiero a la persona que tiene al lado. ¿En estos tiempos hay que ser valiente para no temer decirlo?

A ver, yo me refiero no sólo a querer como pareja, sino como a tu madre, me refiero a esas cosas. Cuando vas a un concierto mío es como cuando vas a misa y te dicen podéis daros la paz. Yo creo que sí que hay que ser un poco más expresivo con eso, no dejarlo pasar, porque un te quiero te puede arreglar un día.

¿Cuáles son los principios de Luis Cepeda?

Bueno, el disco ya sabes que tiene doble sentido, principios de primer disco y principios básicos de lo que me han inculcado mis padres a la hora de educarme, no son principios como algo que se pueda explicar, es mi forma de ser, una forma de ser que viene forjada por los principios que me han puesto mis padres y es lo que quiero también agradecerles con ese título, dar gracias a mis padres por haberme educado como me han educado, porque gracias a ellos creo que soy una buena persona.

¿Y al futuro cercano qué le pide?

Pues que no se me vaya la voz en un concierto y que sigamos trabajando y haciendo esto, que es lo que quiero hacer.