Cepeda conquista Málaga con sus ´Principios´

El cantante y compositor demostró su excelente directo, repasando los temas que le han hecho lograr ya un disco de oro, ante un público entregado a sus canciones y con el que dejó ver su complicidad y cercanía - «Es increíble ver a tanta gente reunida para este concierto. Málaga es como una segunda casa», aseguró el cantante

Con el cartel de no hay entradas puesto desde hace un mes, Luis Cepeda presentó anoche en Málaga su primer trabajo discográfico y no defraudó. La expectación por ser testigos de su música en directo era evidente en el Palacio de Ferias desde mucho antes de que comenzara el concierto, tercera parada en Andalucía del tour Principios –que arrancó en Córdoba el pasado octubre–.

Y pasadas las 21.30 horas, comenzó el espectáculo ante un auditorio entregado y de todas las edades, jóvenes y menos jóvenes, que vivieron con intensidad los primeros acordes de la canción que dio arranque al concierto, Me da igual. Emocionado y cercano con su público, una tropiña que le ha demostrado fidelidad y lealtad desde que dio sus primeros pasos en la academia de OT 2017, el cantante y compositor ourensano fue repasando los temas que componen su trabajo debut, Principios, un álbum que logró ser disco de oro en su primera semana en las listas de ventas. «Hola Málaga. Es increíble ver a tanta gente reunida para este concierto. Málaga es como una segunda casa», dijo a su público. Tras la fuerza de Me da igual, que vino acompañada de la repentina aparición de numerosos globos azules entre el público, llegaron baladas como Llegas tú, compuesta en la academia, su primer single, Esta vez, o 723, tema que habla del drama de la inmigración y sobre el que quiso poner un especial acento recordando que, precisamente en Málaga trabajó en ACNUR, motivo por el que dedicó la canción a sus compañeros.

No faltaron tampoco dos de las canciones que interpretó en el concurso, Dancing on my own, en la que se bajó a cantar entre el entregado público, y Say you won't let go. En esta última canción sacó a una fan a cantar al escenario, para después pasar a una intimista Por ti estaré, Imperfecto, Si me dices o Mi musa.

En su primera gira también deja espacio para interpretar conocidos temas de otros artistas, como Tal como eres, de El Canto del Loco, Ya lo sabes, de Antonio Orozco, o 90 minutos, que cantó sentado sobre el piano y en compañía de Iván Herzog, uno de los miembros de su banda, con la que se nota que hay complicidad y que demostró ayer, una vez más, su buen hacer. Precisamente con el himno que le dio a conocer en OT, No puedo vivir si ti, aprovechó para presentar a sus compañeros en esta aventura -además de Herzog le acompañan Diego Cartón, Rubén Alcázar y Ramón Aragall– para dar paso a la parte final del concierto, con El silencio dijo sí o Pídeme la vida. Emocionante fue el momento en el que demostró que avanza en su dominio del piano con una cover de Say something ante un silencioso auditorio, y en el bis también se atrevió con Recuérdame, de Pablo Alborán.

Y emocionante fue también para todos los allí presentes ver la evolución que el artista gallego ha experimentado en apenas un año, un cambio que se nota en su dominio vocal, en su manejo del escenario. No hay inseguridad ni miedos, hay soltura, hay confianza, un directo de excelente factura e incluso por momentos su rostro refleja esa ilusión tan difícil de medir que se logra cuando uno comienza a cumplir sus sueños. Por ti estaré fue el tema con el que cerró el concierto de ayer, durante el que anunció que en una de sus citas en Madrid estará acompañado por David Otero.

Fue una hora y media de música y emociones, un concierto en el que los asistentes se rindieron a los Principios de Luis Cepeda, que con calma, paso a paso, se está haciendo un hueco en el mundo de la música, ese para el que se nota que ha nacido y que refleja en sus composiciones, con las que, como él mismo dice, cuenta cantando sus historias personales. El artista ya está trabajando en la reedición de su disco y le queda una larga gira que lo va a llevar de aquí al próximo julio por casi toda la geografía nacional. Su próxima parada será en Ourense, su tierra, donde estará la próxima semana. A Andalucía volverá el 27 de febrero, al Fibes de Sevilla. Si aún no han descubierto a esta promesa de la música en español, es un buen momento para hacerlo. Cepeda ha irrumpido con fuerza y con visos de quedarse para mucho tiempo. Escúchenlo, que dedicar tiempo y espacio al talento siempre merece la pena.