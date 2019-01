Poesía con luz, una obra urbana para darse a la lírica

La belleza de la naturaleza es en sí misma un poema, pero en Panjim, al suroeste de India, la luz del sol hace que broten poemas de sus suelos, sus paredes, sus puentes€



¿Cómo? Sí lo has leído bien. Todo es creación del artista hindú Dakú quien ha ideado una instalación que se va haciendo visible a medida que la luz solar aparece cada día.



Se trata de un montaje sencillo basado en una red de pesca con letras invertidas, de manera que cuando la luz solar las baña, éstas se proyectan en el suelo formando hermosos versos.



Time-lapse of daku156's "Theory of Time" in Goa, India pic.twitter.com/Kd0WXWFLN4