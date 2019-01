Beatflix: la nueva aventura del productor mágico

Hace unos años el productor de hip hop malagueño Magic Beats se asomó a estas páginas por primera vez. Que un beatmaker de aquí, desde el estudio de su casa, lograra que un rapero como Rick Ross, tan respetado como vendedor, rimara sobre uno de sus tracks o que Chamillionaire preguntara por el autor de una base que le había flipado no era moco de pavo. Nicolás Lago, nombre real de Magic Beats, sigue dando pasos en su carrera, y ahora presenta una nueva aventura: Beatflix.

¿Y qué es Beatflix? «Se acabó el buscar instrumentales por la Red. Aquí encontrarás todos los beats que necesitas para tus proyectos»: así se presenta la web, avalada ya por Nach y Tote King, iconos del rap nacional y colaboradores habituales del malagueño. O sea, si eres rapero o cantante y necesitas tracks originales, y asequibles, sobre las que mostrar tu talento, aquí podrías encontrar un sitio de referencia: pasa, suscríbete (gratis) y estarás más cerca de una completa librería de ritmos y fondos en los que inspirarse.

«Siempre he sido de darle muchas vueltas al coco y pensé que ese tipo de negocio, vender beats por suscripción aún no estaba inventado», nos cuenta Nicolás, tan sagaz en la búsqueda del ritmo perfecto como en la de los nichos de mercado. En realidad, el productor lleva tiempo despachando beats en su propia web, pero desde hace unos años quería emprender algo más ambicioso y global: «Yo he vivido de esto 6 años y lo sigo haciendo. Pero eso de tener una web con un reproductor para que me compren beats, no me hacía ya mucha ilusión. Es por eso que decidi crear Beatflix, para que los artistas tengan todas las instrumentales que necesiten para sus proyectos en un mismo lugar, sin tener que perder mucho tiempo buscando por la red. Ahora tienen cientos de instrumentales a un solo click, de todos los generos y producidos por algunos de los mejores productores online».

En apenas un mes de vida, Beatflix, nos dice su creador, «cuenta con cientos de usuarios de todo el planeta»: «Creo que esto puede ser un antes y un después en la industria de las instrumentales».

Detrás de todo esto, eso sí, un notable y agotador esfuerzo por parte de su creador: «Lo peor ha sido el desgaste físico, me he obsesionado bastante con este proyecto. Sabía que tenia algo grande entre manos, pero no cómo enfocarlo hasta hace poco. En todo ese proceso he tenido unos altibajos bastantes importantes, había veces que quería dejarlo todo, pero no me podía permitir tirar por la borda un proyecto en el que llevaba invertidas miles de horas». Magic Beats lo ha apostado todo a esta aventura: «De momento este año quiero dedicar todo mi tiempo a Beatflix. Volveré a producir , y todo lo que produzca será exclusivo para la plataforma».