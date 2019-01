Millie Bobby Brown, flamenca y marbellí

Hace unos días descubríamos que una de las actrices televisivas de moda, Jameela Jamil, de 'The Good Place', vivió su infancia en Marbella. Su madre compartió con los seguidores de la pareja del músico James Blake una foto de la intérprete vestida de flamenca y rememoró cómo habían sido muy felices en la Costa del Sol. Aprovechamos la ocasión para recordar que otra actriz de moda dentro del universo de las series nació también entre nosotros: Millie Bobby Brown, de 'Stranger Things'. Ahora, es la propia intérprete la que ha compartido una foto de su 'pasado' marbellí: vestida con un traje flamenco en colores blanco y rojo y con todos sus complementos a juego.





donde la niña empezó a actuar para no aburrirse las tardes de los sábados. En una de esas clases pasaba por ahí un scout de actores y pronto vio que lo de la marbellí era «instinto interpretativo».Por supuesto, el hecho de que la pequeña intérprete naciera entre nosotros no es más que un accidente –nadie dice que Alejandro Amenábar haga cine chileno por haber nacido en Santiago de Chile y ser hijo de padre chileno, por ejemplo–.Millie Bobby Brown no es ni mucho menos el único talento internacional con futuro nacido en Marbella.