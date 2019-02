En la parrilla de salida para llevarse esta noche el Goya al mejor actor, Antonio de la Torre parte este año con una evidente ventaja. Su trabajo en El reino, cinta en la que encarna de forma magistral a un político corrupto caído en desgracia, ha sido reconocido por los principales galardones que anteceden a los de la Academia de Cine: los Premios Forqué, los Feroz de la prensa cinematográfica y los Sant Jordi de Cine. Todos ellos han coincidido en reconocer el trabajo del malagueño en el destacado filme de Rodrigo Sorogoyen, que parte como favorito con trece candidaturas. Con estos antecedentes, parece que esta vez sí, por fin, será la noche de Antonio de la Torre. El malagueño, además, también opta a la estatuilla a mejor intérprete de reparto por La noche de 12 años, con lo que podría marcharse a casa con dos Goyas.

Con la de este año ya son cuatro las dobles candidaturas que De la Torre acumula en los máximos galardones del cine español. Sobra decir que se trata del actor patrio que más veces ha estado –13 en total– en la lista para optar a un Goya, reconocimiento que solo logró en 2007 gracias a su papel de reparto en AzulOscuroCasiNegro. Horas antes de ponerse el traje con el que acudirá al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, lugar donde se celebra la gala, el malagueño confiesa a La Opinión estar «contento» y también «con nervios». «Lo estoy viviendo como lo que es: una celebración del cine español. Es verdad que nunca antes me habían dado tantos premios antes de los Goya. Pero no quiero creérmelo y que se me ponga cara de boniato si no me lo dan. Así que si gano lo disfrutaré más y si pierdo intentaré perder bien, como creo que he hecho siempre».

Pese a que ya está más que acostumbrado a estar en la lista de los finalistas para el Goya, De la Torre no oculta que las mariposas revolotean en su estómago en cada ocasión, aunque considera que solo el hecho de estar ahí ya es un premio. «Te pones nervioso, claro. Todos los años piensas que va a ser la última vez que te nominan, pero después no es así. Todas estas nominaciones están superando todas mis expectativas más soñadoras».

Antonio de la Torre logró su primera doble candidatura en 2012, año en el que optó al premio a mejor actor principal por Grupo 7 y a mejor secundario por Invasor. Al año siguiente volvió a repetir la misma proeza gracias a sus trabajos en Caníbal y La gran familia española. Y repitió doblete el pasado año con Abracadabra y El autor.

Afirma que lleva en «el alma de Málaga» a «todos los personajes» a los que da vida en la pantalla. Posiblemente, esta noche Málaga también sea una de las primeras referencias a las que aluda si finalmente suena su nombre. ¡Suerte, maestro!