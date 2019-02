Antonio de la Torre tras ganar el Goya: "Nadie ha perdido más que yo"

El actor Antonio de la Torre ha conseguido este sábado su primer Goya a Actor Protagonista por su papel en 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen. Antes, había ganado en la primera de sus 13 nominaciones, como actor de reparto en 'Azul Oscuro casi Negro'. Este año hacía doblete con una nominación a esa categoría por 'La noche de 12 años'. No era la primera vez que hacía este doblete, ya lo había experimentado en 2013 y 2017, pero se fue de vacío.

"Nadie ha perdido más que yo", ha comentado al terminar la gala ya de madrugada en un encuentro con periodistas. También ha asegurado que no se cansa de hacer doblete.

"Más allá del momento y el factor emocional, objetivamente y en términos de industria, la visibbilidad que te da la nominación es un premio. Hay un mes que estás nominado con una repercusión mediática, y eso suma a nivel de posicionamiento, y eso es positivo", ha comentado.

El malagueño ha asegurado que cada nominación tiene sus historias y ha revelado que pensaba que iba a ganar el 'cabezón' por su papel en 'El autor' en 2017. "Me han pasado unas cosas en estos diez años que visto desde fuera puede ser una carrera bien escogida, pero a veces es un cúmulo de cosas. No sé qué pasará, igual nunca más vuelvo a estar nominado", ha reflexionado.

Por otro lado, ha explicado que su imitación a Chiquito de la Calzada, al despedirse con una "Hasta Luego, Lucas', le ha servido para cumplir su palabra con el presentador y periodista Juan Ramón Lucas. "Cuando estaba nominado por 'Balada' ('Balada Triste de Trompeta') le dije que diría 'Hasta luego Lucas', y en cada nominación me mandaba un mensajito. Este año me dijo que me liberaba del compromiso, pero la palabra hay que cumplirla. Además, ha sido en Andalucía y yo soy malagueño", ha subrayado.

De la Torre también ha confesado que quería dedicar el premio compartir el premio con las mujeres directoras que le dieron sus primeros papales y también con los trabajadores públicos de la Sanidad y la Educación, así como con los periodistas.

Sobre el tema de 'El reino', la corrupción política, ha puntualizado que si en un país "un partido político que gobernaba sistemáticamente ha sido condenado por corrupción es para hacérselo ver como sociedad". "Tenemos lo que nos merecemos, en parte es verdad", ha afirmado.



Luis Zahera: "Lo que agradecemos es tener trabajo"

Su compañero en la película, Luis Zahera, se ha alzado con el Goya a Mejor Actor de Reparto, algo de lo que está "muy agradecido", según ha confesado.

"Los premios están muy bien, pero lo que agradecemos los actores es tener trabajo", ha dicho para añadir que se dedica a "picotear", hacer "papeles chiquititos por aquí y por allá".