Moción urgente de Málaga Ahora por la gestión del CAC

Málaga Ahora presentará en el pleno del Ayuntamiento de este miércoles una moción urgente a propósito de diferentes ámbitos de la gestión del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga a cargo de su director, el empresario Fernando Francés.

La moción asegura que la auditoría de gestión al CAC, realizada por los auditores de cuentas independientes Interpraudi Auditores y Consultores, concluye que de una de las obras adquiridas por el centro, 'The islander', de Rinus van de Velde, no hay justificante de adquisición. El departamento de administración del CAC argumentó que por esa pieza "no se pagó ninguna cantidad, ya que se trata de una compra por producción". O sea, que la actividad, o sea, la exposición de van de Velde incluía la elaboración de una obra de arte, con lo que "la obra de arte en sí ya estaría pagada con el pago de la exposición".

Pero las cuentas del centro muestran una imputación contable, de 49.000 euros, "abonados a cargo de dinero público". Asegura Málaga Ahora que se ha pagado "dos veces" la pieza: la primera vez al sufragar la exposición; la segunda, al valorarse dicha obra al precio de mercado y volver a imputarse como justificaicón de pago de canon y como justificación de adquisiciones de obras".

Algo similar podría haber ocurrido con 'Young Virgins', de Danielle van Zadelhoff, valorada en 14.000 euros. En este caso, el propio Consistorio admitió la irregularidad tras hacerse pública la auditoría: Alcaldía reconoció que fue "una fotografía cecida por la autora al CAC, no una compra por producción ni se ha aportado factura de compra de la obra, por lo que no se puede aceptar como justificación de canon de 2017". La irregularidad consistiría, según Málaga Ahora, en haber aportado por la gestión del CAC la valoración de mercado de dicha obra como justificante cuando dicha obra se cedió por la artista: "es decir, se pretendió justificar la entrega de dinero público a la gestión del CAC por una obra de arte para la que no era necesario abonar nada".

En este sentido, la formación exigirá en el pleno la "justificación de en qué contexto y circunstancia la adjudicataria del contrato de gestión del CAC adquirió o llegó a su poder la obra de Van de Velde, valorada en 49.000 euros y sobre la que no presenta factura, pese a que se han imputado 36.010,58 euros como justificación del pago de canon y 12.989,42 euros como justificación de adquisiciones de obras".

Además, Málaga Ahora se refiere en la moción de urgencia que dos de las cinco personas que iban a formar parte del comité de expertos encargado de evaluar las diferentes propuestas han rehusado formar parte de él: "Tenemos serias dudas de que el proceso de evaluación de las propuestas se pueda llevar a cabo al quedar reducido el comité de expertos".

La formación acusa a Gestión Cultural y Comunicación, la empresa de Francés, de no haber presentado a la Comisión de Seguimiento "ninguno de los planes anuales a los que está obligada, que recogen las previsiones exposiciones y de desarrollo de actividades, cursos, talleres y conferencias", así como tampoco ningún plan anual de bibliotecas (en este sentido, aseguran que no se han adquirido todos los volúmenes comprometidos, 10.000, según contrato; además, "se da el hecho insólito de que a pesar de tratarse de una biblioteca de carácter público su acceso es restringido"). Asimismo, la adjudicataria, siempre según Málaga Ahora, ha incumplido el Código Deontológico del Consejo Internacional de Museos en el capítulo de adquisiciones de obras, ya que algunas de sus compras parecen venir determinadas por afinidad e intereses particulares: "la empresa de Francés ha adquirido obras por un valor de 500.000 euros a proveedores, galerías y artistas de su entorno personal o incluso a empresas de su propiedad".