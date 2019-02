Ramil: "La tele está bien pero hay que saber en qué programa participar. No volvería a Operación Triunfo"

A pesar de que en 15 años de carrera musical Enrique Ramil (A Coruña, 1984) ha pasado por varios talentshows del panorama nacional e internacional, el gallego afincado en Benalmádena desde hace un año, confiesa que no ha sido hasta su participación en Factor X 2018 cuando ha podido mostrar en la pantalla su «verdadero ser». Tras quedar semifinalista en el concurso, ahora reaparece con el lanzamiento de su nuevo single 'Volcanes', una composición firmada por el propio Ramil y el productor Antonio Ferrara, y que ha sido publicado gracias al «apoyo incondicional de sus seguidores» que participaron en la campaña de crowdfunding lanzada a finales de noviembre por el cantante. «Cuando salí de Factor X tenía muy claro lo que quería hacer pero al llevar 'Volcanes' a la discográfica me dijeron que no lo querían, que era demasiado ambicioso para este país y que a la gente ahora solo quiere escuchar pop flamenco», lamenta Enrique. Por eso, tras contar a sus seguidores lo que pasaba con la canción a través de las redes sociales, muchos le sugerieron que recaudara dinero para publicarlo de manera independiente. «Es difícil hacer tu propio single, el videoclip, encargarte de todo. Claro que me gustaría tener apoyo para financiar todo lo que tengo en la cabeza pero también tengo claro qué es lo que me gusta y lo que quiero hacer. No voy a hacer algo simplemente porque venda», explica el cantante.

Principalmente, por este último motivo, Enrique Ramil considera que su paso por Factor X en España –participó en la edición británica cuando vivió en Londres hace dos años– ha sido clave para impulsar su trayectoria, aunque advierte que « la tele está bien» y «aporta visibilidad» considera importante «saber elegir en qué programa participar». «He estado en varios programas de televisión como Got Talent, La Batalla de los coros, Tú sí que vales, en Operación Triunfo 2011y varios más, pero ninguno ha conseguido darme la libertad absoluta que tuve en Factor X. Me ha servido para que la gente vea a mi verdadero yo. Yo elegía mis canciones, el vestuario, el maquille. Fui yo siempre», relata el gallego.

Por eso, aunque recuerda con cariño su paso por la Academia más famosa de la televisión, Enrique Ramil reconoce que «no volvería a Operación Triunfo» a pesar «de que ahora la gente que lo ve tiene la oportunidad de seguirlo las 24 horas del días». «No volvería a OT porque son ellos los que te eligen las canciones y te dicen lo que tienes que hacer. Aprendí mucho pero en mi edición solo emitían media hora de nuestro día a día y no terminó de conectar con la audiencia. Hay gente que se queda con mi imagen de este programa y ya han pasado muchos años. He evolucionado», sentencia.

Con tres discos a sus espaldas, el nuevo lanzamiento de su single 'Volcanes' –publicado el pasado 1 de febrero, tendrá una versión en inglés 'Volcano'– sin duda marcará un antes y un después en la trayectoria del cantante, ya que presenta un nuevo sonido, reflejo de un universo interior «lleno de misterios, divas, villanos y cine de espías» que se mezclan en esta canción, que será precedente para los futuros temas del gallego.

Sin embargo, Enrique Ramil admite que ahora «sigue haciendo lo mismo que antes». «Llevo quince años dedicados a la música, cantando, estudiando, dando clases y espero que sean más. Sigo y seguiré cantando en bares y eventos», concluye.