'El Vecino' llegará a la TV con Vigalondo y Netflix

'El vecino', la serie de tres cómics (de momento) del guionista Santiago García y el dibujante malagueño Pepo Pérez, será adaptada a la pequeña pantalla por el director Nacho Vigalondo para Netflix. Será uno de los proyectos más ambiciosos del gigante del streaming en nuestro país y contará con Quim Gutiérrez, Clara Lago, Catalina Sopelana y Adrián Pino como grandes nombres del reparto.

El rodaje empezará dentro de un mes y aún no tiene fecha prevista de estreno. Vigalondo, que confiesa tener en casa todos los números del cómic, explica que cuando los showrunners Carlos de Pando y Sara Antuña contactaron con él para proponerle el proyecto les dijo que sí antes de que terminaran la frase. "Si eres director de cine español era inevitable mientras leías los cómics imaginarse todas sus posibilidades; no es un proyecto que nazca de mí pero me he tirado de cabeza", explica el realizador a 'La Vanguardia'.

Los guionistas Miguel Esteban y Raúl Navarro preservarán el espíritu y leit motif del cómic de García y Pérez, es decir, "mezclar la figura de un superhéroe con la vida diaria de una gran ciudad y juntar algo idealizado, imposible y cósmico con lo que le pasa a alguien cuando tiene que madrugar temprano por la mañana".

Porque el punto fuerte de la serie (una historia compuesta por cinco volúmenes, de los que se han publicado hasta la fecha tres entregas) es aplicar la mirada costumbrista al mundo habitualmente extraordinario y más grande que la vida de los superhéroes. 'El Vecino' está protagonizada por José Ramón, un opositor aplicado, serio y tímido que descubre que su ruidoso vecino de al lado, Javier, es un superhéroe: se hace llamar Titán y es un enmascarado con capa que se enfrenta al Doctor Tentáculos y otros supervillanos.

Pepo Pérez, que compagina su personalidad de profesor de Derecho en la Universidad de Málaga con la de su álter ego como dibujante de historietas e ilustrador (habitual en publicaciones como 'Rockdelux'), está encantado con el proyecto de Vigalondo y Netflix: "Tiene un equipo creativo inmejorable y, la verdad, hasta ahora todo lo que sabemos y hemos visto son indicios estupendos. Netflix ha confiado en el equipo creativo de Z (la productora) en cada paso y eso ha permitido desarrollar la serie en pocos meses", asegura el malagueño.

Que Vigalondo esté al timón de la serie también es una garantía. "Nacho es un colega, Santiago y yo le conocemos desde hace años, él conoce y le gustan los cómics de 'El vecino' desde que fueron saliendo. También los entiende muy bien, el concepto, todo. Cuando nos enteramos de que era el director elegido nos alegramos mucho", asegura Pérez, contento también con la elección de los actores: "Vi a Quim Gutiérrez en 'Anacleto' y creo que hará un gran Titán. Y Clara Lago tiene ese punto emotivo muy chulo para comedia sentimental".

Pepo está enfrascado en la preparación de la cuarta entrega: "Es un libro de muchas páginas y está en proceso, bastante avanzado. Estoy coloreando, eso significa terminar páginas. El plan es sacarlo en 2020, pero todo depende de mi tiempo libre tras el trabajo que me da de comer, que es mucho en volumen. ¡Ojalá sea así!".