Daddy Yankee se suma al ambicioso cartel del Marenostrum de Fuengirola

Lo del Marenostrum Castle Park de Fuengirola promete ser este año realmente espectacular. A Bob Dylan, Manuel Carrasco, Izal, el festival Rock the Coast o Rod Stewart se suman otros espectáculos como el Mad Urban Festival Beach Festival con Daddy Yankee como cabeza de cartel, Danza Invisible, Back to the 90's y Cantajuego, entre otros.

El 1 de junio será turno del Big Boss de la música latina. Muchos empezaron a saber del reggaeton por La gasolina, un tema que hoy, más de 15 años después, sigue sonando imparable, turbopropulsado. Fue el primer himno masivo del puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, que por entonces ya llevaba lo suyo en esto de la música: pero con Barrio Fino, el disco latino más vendido de su década –entre copias física y digitales ha despachado 25 millones de ejemplares– pasó de vender sus propias cassettes en la calle a liderar los rankings de medio mundo y convertirse en el embajador mundial de un estilo, controvertido y vapuleado por muchos, sí, pero que sigue marcando el tempo. Hoy, Daddy Yankee es el gran artista de la música latina, colaborador habitual de luminarias del hip hop y el pop ultracomercial. Y, sobre todo, el featuring que ha contribuido a que Despacito, de Luis Fonsi, sea, sin lugar a dudas, la canción más popular (para muchos, odiada: no ha parado de sonar en todos los canales habidos y por haber y de momento no tiene visos de hacerlo) de las últimas temporadas y la verdadera responsable del boom de la nueva música latina en todo el mundo.

El 20 de julio será el turno de Danza Invisible. La banda de Javier Ojeda llega para conmemorar el 30 aniversario del concierto que ofreció en la Plaza de Toros donde interpretará temas de aquella velada y nuevas canciones. Contará también con los mismos teloneros de entonces: los fuengiroleños Currito y los Escombros y con la Fuengirola Very Big Band, o sea, 40 músicos de extraordinaria experiencia que forman la Banda Municipal. Tocarán con arreglos realizados ex profeso por Jose Carra, gran músico de jazz malagueño responsable del último trabajo de Miguel Poveda. Y habrá tres invitados especiales, cuyos nombres por ahora no se han querido desvelar.

El 27 de julio la Loma del Castillo Sohail se convertirá en una fiesta con Back to the 90's, un macroconcierto de siete horas donde el público tendrá oportunidad de bailar, disfrutar y revivir esa época. Por el escenario pasarán Ace of Base, Dr. Alban, SASH!, Rozalla y Double You, entre otros.