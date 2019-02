"No tengo ninguna necesidad de retirarme de los escenarios"

En el montaje, que se representará el lunes, martes y miércoles en el Teatro Cervantes, encarna a Lucrecia Conti, la actriz más importante del cine, el teatro y la televisión de España

Aterriza en Málaga con un historial de teatros llenos y plateas entregadas. Un hecho que ha vuelto a producirse con su última obra, El funeral, donde Concha Velasco encarna al fantasma de la gran actriz Lucrecia Conti, quien se aparece para despedirse a lo grande. El espectáculo, incluso después de la muerte, debe continuar. Le acompañará sobre las tablas Jordi Rebellón. La intérprete española sigue en excelente forma, con ganas de hablar de sus funciones y un poco menos de política. «No me veo en la obligación. Estoy muy centrada en hacer bien El funeral».

¿El funeral es una despedida?

No tengo ninguna necesidad de retirarme. Es cierto que la obra tiene un monólogo final precioso, que soy yo, pero no soy yo. Pero no, no veo por qué tendría que retirarme. Si llamaras a Núria Espert y le preguntaras si se retira, te colgaría el teléfono. Tengo buena salud y buena memoria. Si saliera sobre el escenario cantando y bailando La chica yeyé, quizá sí sería peligroso. Tampoco me he operado de estética. Cuando empecé en La chicas del cable, llevaba como una malla que finalmente me acabé quitando porque salía más guapa al natural. Con El funeral sólo tuve que suspender cuatro días porque coincidió con una neumonía que tuve. Los actores y actrices abusamos de la cortisona por las afonías. Y a veces es necesario quedarse unos días en casa para curarse. Pero trabajamos tanto que no lo hacemos.

El funeral es una comedia. ¿De qué humor es deudora?

Es una comedia sobrenatural, tipo Jardiel Poncela. Aunque a mí me parece que está más en la línea de Wenceslao Fernández Flórez, de obras suyas como El destino se disculpa o un libro sobre fantasmas que tiene, que se lo he hecho leer a mi hijo Manuel. Él tiene otros referentes, como Aterriza como puedas o Cazafantasmas, por ejemplo. Lo de reírse de la muerte es una constante en la cultura. Con El funeral no inventamos nada.

La obra la escribe y dirige su hijo. ¿Es quien mejor la conoce?

Cuando yo estaba haciendo Reina Juana, un papel muy dramático, le pedí a Manuel que hiciera grande El funeral, un texto en principio pequeño que era para microteatro. Ese texto me servía como terapia. Manuel se lo presentó al productor Jesús Simarro y lo aceptó. Esta obra tiene algo de Sunset Boulevard. En cuanto a la pregunta de si mi hijo es de los que mejor me conoce, pues te diría que sí. José Carlos Plaza es el que mejor me conoce. Trabajar con Gerardo Vera ha sido maravilloso también.

El público de El funeral incluso puede subir al escenario a dejarle algo escrito en el libro de dedicatorias.

Así es. La protagonista es un fantasma que está en escena. Y su cuerpo está en un ataúd de cristal. Para esta obra, me dejé hacer un molde, que está muy bien hecho. Ha sido obra de un discípulo del gran Reyes Abades. Yo nunca me he dejado poner en el Museo de Cera porque tengo claustrofobia y has de estar horas para el molde. Ha sido muy emotivo porque muchos compañeros, amigos y seguidores me han dejado dedicatorias muy bonitas, como «hasta siempre, no te mueras nunca».

Seis décadas interpretando, ¿le gustaría dirigir?

Podría hacerlo, como muchos otros actores: Josep Maria Pou, Flotats o la misma Núria Espert. Pero yo no quiero. Soy una actriz pura. Soy muy estudiosa, siempre estoy buscando el porqué del personaje, ensayándolo, buscando referentes. Lo que quiero dejar muy claro es que la protagonista de El funeral podría ser cualquiera de las actrices famosas y que han sido ricas que he conocido, pero no es ni Lina Morgan ni soy yo.

¿Le gustó la gala de los Goya?

Tenía función en el Romea de Murcia aquel día y vi un poco del final. Luego he visto algunos fragmentos sueltos. Lo que vi me encantó. Además Andreu Buenafuente y Silvia Abril son mi familia, los quiero mucho. También me encantó Rosalía.

¿A qué se deben principalmente sus aciertos como actriz?

Soy una persona que se ha dedicado a dos cosas en esta vida: a ser actriz y a haber querido ser madre. Las actrices hemos podido tener a nuestros hijos en el camerino y ellos han podido viajar con nosotras. Lo hemos podido hacer. No todas las profesionales lo han podido hacer.