Zenet y la época dorada de la música cubana

?El músico recupera su faceta interpretativa en 'Hache', una nueva serie de Netflix que estará protagonizada por Adriana Ugarte y Javier Rey

El próximo 1 de marzo, el nuevo disco de Zenet estará en todas las tiendas. La Guapería es el título de este nuevo álbum del malagueño, que confiesa haber realizado un intenso trabajo de búsqueda en la extensa herencia musical cubana para dar con la composiciones, las letras y las armonías más interesantes. Porque La Guapería es un trabajo en el que Zenet revisita el cancionero latino para apoderarse de un delicioso puñado de canciones y boleros. «Es un disco que tenía que hacer. Desde siempre he tenido una gran pasión por la música cubana», asegura.

Los grandes autores de la Cuba dorada, como Bola de Nieve, Celeste Mendoza, Olga Guillot, Rolando Laserie, Nelson Pinedo, Marta Valdés o el Trío Matamoros regresan a través de la voz de Zenet, que como siempre se ha hecho acompañar de una formación de lujo capitaneada por el pianista Pepe Rivero y que completan el trompetista Manuel Machado, el contrabajista Yelsy Heredia y el batería Michael Olivera.

«A partir de los años cincuenta, las letras de los boleros, hasta entonces un poco ñoñas, empiezan a presentar un desgarro existencial. Y es en esta época en la que más me he centrado», explica el malagueño, que inicialmente partía de un catálogo de 1.500 composiciones. «A partir de ahí fui acotando hasta quedarme con la selección final del disco». Tras dos años de escuchar «y descubrir» las joyas que guarda el inmenso catálogo de Radio Gladys Palmera, Zenet presenta en La Guapería un hermoso ramillete de canciones, entre las que destacan Estás equivocada, Ansias locas, Tú no, yo sí, La palabra fin o No te empeñes más. Borrasca ha sido el tema elegido como single de adelanto de este regreso del malagueño tras Si sucede, conviene y el recopilatorio Soñar contigo.

Contagiado de este estilo habanero, Zenet avanza sobre letras rotundas, complejas armonías y ritmos contagiosos, sin por ello borrar lo más mínimo la esencia original de estas canciones, presentadas, eso sí, con su estilo personal.

El malagueño dice sentirse muy contento con el resultado de este trabajo y confiesa que los grandes catedráticos de la música cubana de Madrid le han dado sus bendiciones.

«Hache», una serie de Netflix



El regreso musical de Zenet viene acompañado de otro regreso, el interpretativo. Será en la serie de Netflix titulada Hache, protagonizada por Adriana Ugarte y Javier Rey. El malagueño, que en sus inicios encarnó al genio pintor en la serie de Juan Antonio Bardem El joven Picasso, participa dando vida a «un pianista y cantante de club de Barcelona de los años sesenta regentado por la mafia».

Creada y escrita por Verónica Fernández (Cuéntame, El Comisario, El Príncipe, Velvet Colección), Hache está inspirada en hechos reales y se centra en la historia de una mujer, Helena (Ugarte), catapultada a la jefatura del tráfico de heroína en la Barcelona de los años 60. «Me parece un papel divertidísimo porque este pianista se mete en muchos líos y siempre se va con quien no debe», comenta Zenet, que adelanta que la serie, cuya primera temporada tendrá 8 capítulos de 60 minutos de duración, es «un thriller de buenos y malos, de policías y mafiosos».