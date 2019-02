Colas para salir en Netflix

Olvídense de Gracita Morales en la película 'Sor Citröen', porque la serie de televisión que el mes que viene Netflix rodará en varios puntos de Málaga, 'Warrior Nun', va de una monja guerrera que pertenece a una orden que defiende con mucho arte (marcial) la Iglesia católica. Para acompañar, aunque sea de extra, a esta religiosa que dará mucha guerra, cientos de malagueños montaron guardia hoy en el Polo Digital de Tacabalera. El objetivo: ser elegidos como figurantes.

De 9 de la mañana a 6 de la tarde, la todopoderosa cadena Netflix buscaba a hombres y mujeres de 16 a 90 años, vestidos con ropa informal y en el caso de las mujeres, con el pelo suelto. En cuanto a los perfiles, lo mismo un roto que un descosido porque se buscaban camareros, crossfit (vamos, musculados), de etnia gitana y africana, porteros, seguridad, pinchadiscos... Pese a que al casting podían presentarse desde adolescentes hasta nonagenarios, a ojo de buen cubero la mayoría de los que hacían cola no parecían tener más de 30 primaveras.

Con el pelo suelto estaba ayer Laura Mei Soler, de 18 años y estudiante de artes escénicas. Como la mayoría de los entrevistados, los conocimientos sobre la monja guerrera, un cómic norteamericano pero de estética manga, los ha adquirido en el último momento, pues de momento no es muy popular en España. «Me enteré ayer del casting y la verdad es que me apunto a todo», confiesa.

A su lado está Tomás Sánchez, también futuro actor, de 19 años. «De 'Warrior Nun' no tenía ni idea, cuando salió lo del casting es cuando me he puesto a investigar», explica. Tomás comenta que se apunta a este proceso de selección «por gusto», y porque le viene bien para sus estudios.

Algo parecido piensa Yago Ruiz-Moyano, de 18 años. Yago ya participó en el casting de 'Genius', la producción de National Geographic sobre Pablo Picasso con Antonio Banderas. «La verdad es que no me dejaron ni entrar porque no daba el perfil», admite. En todo caso, Yago se apunta a un bombardeo y se conforma con ser figurante «de lo que sea». «Yo creo que estamos aquí por vivir una experiencia de rodaje y para que nos conozcan; de paso, para ver cómo funciona esto. Me es igual lo que haga».

Muy cerca de este grupo, con las canas que da la experiencia, se encontraba Gustavo Párraga, de 56 años, que también es veterano en esto de actuar de figurante. De hecho, cuenta que actuó en 'The Crown' el año pasado. «Hice de periodista. Me sorprendió la producción: hasta el último detalle en ropa, maquillaje y peluquería». Gustavo ha animado a su hija María, de 26 años a participar y a un amigo de esta, Javier Alcántara, de 30.

Dirige la riada de aspirantes a extras el malagueño Rafa Guadamuro, que cuenta que cortarán la selección cuando lleven «2.500 ó 3.000 personas». Cada uno de los aspirantes tiene que rellenar un formulario y se le hacen varios fotos de primer plano sonriente y cuerpo entero. Luego vendrá el trabajo de selección; los elegidos para la gloria cobrarán 45 euros si trabajan 8 horas y 75 si son 12. «Depende de la escena».

Si ve 'Warrior Nun' y le suena alguna cara, ya sabe por qué.