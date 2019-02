Pablo López hará doblete en el Festival Starlite

Pablo López regresará a Starlite Marbella por partida doble. Tras anunciar un primer concierto para el miércoles 31 de julio, el de Fuengirola ha añadido una segunda cita en la Cantera de Nagüeles, el lunes 19 de agosto. Dentro de su Tour Santa Libertad, Pablo López ofrecerá dos espectáculos únicos en el festival presentando su álbum 'Camino, fuego y libertad', haciendo a todos partícipes de su talento, su voz privilegiada y su sensibilidad al piano.

El miércoles 31 de julio y el lunes 19 de agosto serán dos de las noches más esperadas de Starlite 2019 para disfrutar de uno de los compositores e intérpretes más relevantes de nuestro país.

Pablo López forma parte de un cartel que no para de crecer de cara al próximo verano y en el que ya están confirmados los nombres de Miguel Poveda, Manuel Carrasco, Maluma, Juan Magán, Noche Movida, Melendi, Ketama, The Beach Boys, Morat, God Save The Queen, Los Morancos, Raphael, José Mercé & Tomatito, David Bisbal, Diana Krall, Roger Hodgson de Supertramp, Il Divo y Manzanero & Mocedades.