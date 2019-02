La Insostenible se alía con Roko

Cugat fue un pionero de la irrupción de los ritmos latinos en los Estados Unidos durante las primeras décadas del pasado siglo y descubridor de figuras de la talla de Frank Sinatra, Dean Martin y Rita Hayworth. Su estreno será en el ciclo Julio Musical del Castillo Gibralfaro. El montaje, que contará con números de baile, ofrecerá temas como «Bésame mucho», «Amapola» o la «Malagueña» de Lecuona.

El pianista Nacho Doña y la cantante Roko se conocieron hace años en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Ella solía acudir a los recitales que él daba con La Insostenible Big Band y siempre habían tenido en mente «hacer algo juntos», pero la ocasión no terminaba de llegar. Hasta ahora. Después de que ambos coincidieran el pasado verano en el montaje del musical Nine, en el Teatro Amaya de Madrid, decidieron que ya era el momento de ponerse manos a la obra. Y desde hace poco más de un mes, el conjunto de jazz malagueño y la ganadora de la segunda edición de Tu cara me suena ensayan concienzudamente para estrenar el próximo verano un espectáculo que tendrá como protagonista la música del compositor Xavier Cugat, pionero de la irrupción de los ritmos latinos en los Estados Unidos durante las primeras décadas del pasado siglo.

«Cuando coincidimos en Madrid empezamos a pensar en las influencias del jazz en los años 30 y 40, dimos con el hilo conductor del espectáculo: el repertorio de Xavier Cugat, que fue quien puso de moda en esa época los sonidos latinos y que de alguna manera revolucionó el jazz de aquellos años», confiesa Doña.

Será durante el próximo ciclo de conciertos que bajo el título Julio Musical se celebra en el Castillo de Gibralfaro y la Alcazaba cuando este montaje protagonice su estreno. «Después del estreno, que será a finales del julio, lo llevaremos también al Teatro Cervantes en octubre», adelanta.

El músico catalán Xavier Cugat (1900 -1990) fue un gran impulsor de géneros como el mambo, el bolero o el cha-cha-chá, fusionados con el swing y el jazz, en las grandes orquestas, las radios y los estudios de Hollywood. Sus puestas en escena, repletas de congas y maracas, vestidos con volantes, frutas de colores y ritmos tropicales causaron sensación en Nueva York, donde se le conoció como «el rey de la rumba». Cugat, el único español con cuatro estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, fue protagonista absoluto de los tiempos dorados de las big bands en Nueva York y Las Vegas, convirtiéndose en el director de orquesta más famoso de su época y el principal símbolo de la música latina en pleno epicentro de los años del show business. A manos de la orquesta de Xavier Cugat sonaron por primera vez temas como Bésame mucho, Perfidia, Amapola, Tico tico o el célebre Begin the beguine, que Cole Porter compuso con la ayuda del catalán. Cugat trabajó con Carmen Miranda y Chaplin, fue responsable del descubrimiento de estrellas como Frank Sinatra, Dean Martin y Rita Hayworth.

Creada en 2005, la Insostenible Big Band –que el año próximo cumple 15 años sobre los escenarios– está actualmente formada por una veintena de músicos. Con dos discos de estudio a sus espaldas, más de cien componentes en su plantilla a lo largo de su historia, ha sido cuna de algunos de los mejores jóvenes talentos del jazz malagueño e impulsora de una Escuela de Jazz pionera en Andalucía como proyecto didáctico por la que han pasado más de 400 alumnos.