Los "robos" más grandes de los Oscars

Los Premios Oscars 2019 ya están aquí. Este domingo 24 de febrero tendrán lugar en Los Ángeles los galardones más laureados del cine. Esta 91ª edición se podrá seguir en España desde las 2:00 horas del lunes. El aura especial que envuelve esta ceremonia es algo indescriptible. Las mayores estrellas de Hollywood cruzarán la alfombra roja para darse cita en una noche sin igual.

La historia de estos galardones se remonta al 16 de mayo de 1929, cuando se celebró en forma de almuerzo privado en el hotel Hollywood la primera gala. Desde entonces, la popularidad de estos premios ha ido creciendo hasta tal punto de convertirse en un acontecimiento a nivel mundial. Sin embargo, en la trayectoria de los Oscar han ocurrido casos sorprendentes catalogados por algunos como "robos". En este artículo recordamos algunos premiados que sorprendieron a propios y extraños:



'Forrest Gump' gana a 'Pulp Fiction' (1995)

Una escena de la película 'Pulp Fiction'. Youtube

En el año 1995 se celebró la entrega número 67 de los Premios Oscars. Aquella noche había una clara favorita: 'Pulp Fiction'. Hay gente que no es aficionada al trabajo en general de Quentin Tarantino, pero lo que es más difícil de encontrar es a personas que no se dejaran atrapar por 'Pulp Fiction'. Sin embargo, la obra dirigida por Robert Zemeckis 'Forrest Gump' dio la sorpresa de la noche llevándose el Oscar a Mejor película y Mejor director. La película protagonizada por Tom Hanks ha sido muy bien valorada, pero no no llega a ser algo comparable al filme de Tarantino.



'Crash', Mejor película por delante de 'Brokeback Mountain' (2006)

Una escena de la película 'Brokeback Mountain'. Youtube

En el año 2006 fue Jack Nicholson el encargado de presentar el premio a Mejor Película. Su cara delató su sorpresa, compartida también por la mayoría de los amantes del cine. Y es que, nadie se esperaba que 'Crash' se proclamase campeona por delante de una obra como 'Brokeback Mountain'. La película dirigida por Ang Lee narra la historia de Ennis del Mar y Jack Twist, dos jóvenes vaqueros que se conocen y se enamoran durante el verano de 1963. El filme arrasó en la temporada de premios cinematográficos. Razón por la que algunos acusaron a los miembros de la Academia de Hollywood de homofobia.



'Ordinary People' triunfa en unos Oscars sin 'El resplandor' (1980)

Una escena de la película 'Pulp Fiction'. Youtube

En España se conoció a 'Ordinary People' como 'Gente corriente', un filme que a día de hoy permanece en relativa oscuridad. Su director, Robert Redford, conquistó el Oscar a Mejor director y su obra ganó el premio a Mejor película. Algo que impactó a un amplio público. Y es que, 'El resplandor' es valorada hoy en día como una de las mejores obras cinematográficas de terror. Las actuaciones de Jack Nicholson y del resto del reparto fueron soberbias y el trabajo de Stanley Kubrick en la dirección intachable. 'El resplandor' no fue ganadora de un Óscar, pero a cambio, se convirtió en una obra para la eternidad al entrar a formar parte del imaginario colectivo.



'Uno de los nuestros' muerde el polvo (1990)

Una foto de la película 'Goodfellas'. Youtube

No cabe duda de que la filmografía de Martin Scorsese está repleta de grandes películas, entre ellos, sin duda, se encuentra 'Uno de los nuestros', en inglés 'Googfellas'. A pesar de la exitosa obra, la Academia solo la premió con una estatuilla dorada a Mejor actor de reparto por la gran interpretación de Joe Pesci. Bien es cierto que 'Bailando con lobos' fue una gran obra, pero existe la duda de si fue suficiente como para superar al filme de Scorsese, que bien podría haberse llevado el galardón a Mejor película y Mejor director.



Alfred Hitchcock, uno de los grandes derrotados

Una foto del director de cine Alfred Hitchcock. EFE

Uno de las injusticias más sonadas en los Premios Oscars es la de Alfred Hitchcock. El cineasta londinense pasó a la historia por ser uno de los directores más influyentes de todos los tiempos. El mundo del cine ha reconocido su enorme trabajo que sentó las bases del cine posterior. El rey del suspense estuvo nominado hasta en cinco ocasiones, pero ni para 'North by Northwest' (1959), que muchos consideran su mejor cinta, hubo premio alguno. En su lugar, Ben-Hur se llevó la estatuilla a Mejor película. También resulta difícil de comprender que obras como Psycho, que fue nominada a cuatro Oscar: mejor actriz, Mejor director, Mejor cinematografía en blanco y negro y Mejor decoración, se quedara sin premio. Hitchcock fue uno de los grandes olvidados de la Academia.