"No hay ahora un cartel en Madrid que no tenga a un malagueño en su reparto"

Consiga el galardón finalmente o no, la nominación ya es un importante espaldarazo para la intérprete, un talento versátil que también se mueve con soltura entre la televisión, el cine y la danza

Decenas de obras teatrales, cortometrajes o series de televisión como Sin identidad, La catedral del mar o La casa de papel figuran en su currículum. Ahora, esta actriz malagueña está actuando bajo los mandos del director José Carlos Plaza y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la obra teatral El auto de los Inocentes. Gracias a su papel como Iris, ha sido nominada por la Unión de Actores y Actrices para optar al premio como Mejor Actriz de Reparto. El 11 de marzo sabrá si se lleva el galardón a casa. Aprovechamos la nominación para conocerla un poco más en profundidad.

Montse Peidró es uno de esos talentos que han salido de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, desde donde también se han formado actores de la talla de Antonio Banderas, Fran Perea, Joaquín Núñez, Maggie Civantos, Natalia de Molina o Belén Cuesta, entre muchos otros.

Comenzó su andadura hace unos veinte años, inmersa en la danza clásica, arte en la que también se formó, para después sumergirse en la interpretación, de la mano de la compañía Málaga DanzaTeatro. Sus primeras experiencias le hicieron curtirse y llegar a la capital madrileña con más tablas de lo habitual al aterrizar: «Llegué hace nueve años, necesitaba más para desarrollar mi profesión y en aquellos momentos, Málaga no me lo podía aportar».



El teatro

Durante todo este tiempo ha pasado por el cine, la televisión y el teatro, pero, sin lugar a dudas, se vuelca con este último, un ámbito que le ha aportado muchas alegrías: «El directo del teatro y la adrenalina que me produce hace que sin duda me quede con él. Me subo a un escenario y sé que es mi lugar: desde el primer momento es lo que me vuelve realmente loca».

Esta malagueña ha sido nominada como Mejor Actriz de Reparto por su papel como Iris en El auto de los Inocentes, una obra de teatro en la que se afrontan la injusticia, la fata de moral, la vergüenza social o la creencia de que un futuro mejor es posible en un campo de refugiados, donde una familia vuelca las vidas de todos los voluntarios.

Para Montse se trata de una obra realmente especial: «Desgraciadamente se está convirtiendo en algo normal ver cómo los refugiados van y vienen. Esta obra te hace sentarte y mirar quiénes somos cada uno de nosotros frente a estas situaciones. Al verla te quedas varios días pensado en ella y en su realidad». Su personaje ha sacado lo mejor de ella, a pesar de que sus comienzos con Iris fueran duros. Pero el empeño y el trabajo bien hecho se han transformado en la candidatura en los Premios de la Unión de Actores. Para la malagueña la nominación tiene un gran valor: «El hecho de que sean los propios compañeros de profesión los que decidan esa candidatura te hace saber que no te equivocas y que vas en buen camino. Pase lo que pase el día 11, yo ya estoy inmensamente feliz», señala.

Ahora, a la espera de lo que ocurra finalmente, Montse sigue creyendo en las oportunidades que existen en su profesión y se sigue sorprendiendo cada vez que coincide con algún malagueño en alguna obra de teatro, cine o televisión. Para ella, Málaga «es una ciudad que cuenta con actores y actrices de gran calidad», a pesar de no ofrecer las mismas oportunidades. «Es maravilloso el número de actores que sostienen el mundo artístico y no son conocidos; de hecho no hay ahora mismo un cartel en Madrid que no tenga a un malagueño o malagueña en su reparto. Es un orgullo». Desde su tierra y desde estas páginas le deseamos a Montse Peidró, una de los muchos intérpretes que llevan esta bandera con satisfacción, mucha suerte el día 11.