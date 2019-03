Superheroína feminista

La cabecera de Ms. Marvel apareció a finales de los años setenta como reflejo de la liberación de la mujer. Gerry Conway primero y Chris Claremont después forjaron la personalidad y poderes del personaje.

La llegada a los cines de la primera gran superheroína de la todopoderosa editorial Marvel no podía ofrecer una mejor ocasión para rescatar sus aventuras originales. La Capitana Marvel apareció en los quioscos como Ms. Marvel a finales de los años setenta, una época en la que los derechos civiles y la liberación de la mujer acaparaban los debates políticos y sociales de la vida norteamericana. Y aunque los cómics no solían inmiscuirse en profundidad en estas cuestiones, jamás permanecieron ajenos a los cambios que se producían en la sociedad. Antes de que Carol Danvers protagonizase su propia colección, la aparición de Pantera Negra y Luke Cage fueron el reflejo en viñetas de La Casa de las Ideas a la lucha contra la segregación racial, así que no habría que esperar mucho para que surgiera una destacada heroína feminista con cabecera propia.

Como ocurre en todas las disciplinas artísticas, también en el universo del cómic existen obras maestras por las que no pasa el tiempo. Y La muerte de Superman es una de ellas. Entre 1992 y 1993, el mundo fue testigo de cómo el Hombre de Acero doblaba las rodillas y caía destrozado por el despiadado Juicio Final (Doomsday), misterioso y letal personaje del que no conocemos nada. Su único objetivo es acabar con Metrópolis y en su decidida misión se lleva por delante todo lo que encuentra, incluida la Liga de la Justicia. El cruento combate final se libra entre la extraña criatura y Superman, que llega a ofrece su vida antes de dar su brazo a torcer. La editorial ECC publica ahora en Edición Deluxe este impactante arco argumental que en su día se desarrolló en varias colecciones y que conmocionó a todos. Y no es para menos: ver morir al primer superhéroe no es para tomárselo a la ligera.



