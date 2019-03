Málaga inaugura el sábado la mayor exposición sobre Pedro de Mena

El próximo 16 de marzo se inaugura en Málaga la mayor exposición monográfica dedicada al escultor Pedro de Mena y Medrano. Bajo el nombre de 'Pedro de Mena, Granatensis malacae', la muestra organizada por la Diócesis de Málaga reúne más de sesenta piezas en el centro de arte del Palacio Episcopal de la capital.

Hasta el 14 de julio, los visitantes podrán recorrer la carrera artística de Mena, que aunque nacido en Granada, desarrolló su actividad en la ciudad malagueña durante los últimos treinta años de su vida. La exposición está estructurada en siete secciones, seis en el Palacio y una en la Catedral de Málaga, para incluir la sillería del coro, realizada por el escultor entre 1658 y 1660. "Se trata de un hito cultural para la ciudad, ya que se conforma como el mayor conjunto de obras del escultor reunidas hasta el momento", ha destacado Gonzalo Otalecu, coordinador general de la exposición.

Entre las obras expuestas, resaltan piezas llegadas de todo el territorio nacional, como la Magdalena Penitente y San Francisco de Asís de la Catedral de Toledo. Alrededor de 25 esculturas han sido restauradas para esta muestra, potenciando su valor y dejando al descubierto sus características originarias, aspecto que ha señalado su comisario, José Luis Romero, reiterando en que "la colección de piezas ha contado con el mejor equipo de restauración de Andalucía, trabajo que se aprecia a la perfección".

'Pedro de Mena. Granatensis malacae' aumenta su interés debido a las aportaciones recientes sobre el escultor que han propiciado investigadores como la realizada por Lázaro Gila Medina en la Universidad de Granada, así como la primera monografía en inglés, publicada por el propio comisario de la exposición. En los últimos años, ha crecido el prestigio de su obra en países anglosajones, hecho que se demuestra en las adquisiciones de obras de mena por parte de museos como The Metropolitan Museum de Nueva York o el The San Diego Museum of Art.

La realización de esta muestra cubre una demanda de la sociedad, ya que la única exposición que se ha realizado sobre él y su entorno, tuvo lugar hace más de treinta años en la Catedral de Málaga. "El espectador tendrá la oportunidad de encontrarse con un escultor único, clave en la historia cultural malagueña que llegó para realizar los más de cuarenta relieves que componen el coro de este templo y se quedó hasta sus últimos días", ha explicado Romero.



Ciclo de conferencias

Junto a la exposición, se desarrollará un ciclo de conferencias y concierto titulado 'Las tardes de Pedro de Mena' en el que participarán ponentes como Lázaro Gila Medina, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada; José Luis Romero Torres, historiador del Arte y Conservador del Patrimonio Histórico del Arte de la Universidad de Málaga; Reyes Escalera Pérez, profesora titular la UMA o Manuel García Luque, historiador de la Universidad de Granada.