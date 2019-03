Banderas no pierde de vista Hollywood

Aunque Antonio Banderas piensa cada vez más en malagueño, con su acariciado proyecto de teatro propio a punto de levantar el telón (el Teatro del Soho tiene previsto inaugurarse en octubre), no ha dejado de encadenar rutilantes créditos en Hollywood.

Porque no sólo tiene pendientes de estreno 'The New Mutants' (la primera incursión en el terror del universo 'X-Men'), 'The Laundromat' (la película de Steven Soderbergh para Netflix sobre los papeles de Panamá, con un reparto encabezado por Meryl Streep y Gary Oldman) y 'The Voyage of Doctor Dolittle' (con Robert Downey Jr como el popular doctor capaz de hablar con los animales) sino que sigue sumando aventuras a su agenda.

Ahora se anuncia que participará en la secuela de 'El otro guardaespaldas', una comedia de acción protagonizada por Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson que logró un sorprendente éxito de taquilla (el filme recaudó casi 200 millones en todo el mundo).

La producción de la segunda parte ha comenzado en Italia, y la filmación tendrá lugar también en Londres y Croacia. En el reparto de la cinta aparece, además, una vieja amiga de Banderas: la mexicana Salma Hayek, con la que el malagueño compartió algunas de las escenas más icónicas de su carrera, las de 'Desperado', de Robert Rodríguez.