"Faltan por contar en el cine muchas historias de mujeres"

Rueda estos días Adiós, con Mario Casas y Natalia Molina - 'Taxi a Gibraltar', la película inaugural del Festival, es uno de sus últimos trabajos

La actriz malagueña Mona Martínez ha trabajado bajo las órdenes de directores como Benito Zambrano, Fernando Colomo, Rodrigo Sorogoyen, Jaime Chávarri... Y Tim Miller, autor de la por estrenar Terminator: Dark Fate, sexta entrega de la saga. Además de ser una cara habitual en las series de televisión del país. Su teléfono no deja de sonar: compagina la función teatral (Óscar o la felicidad de existir), los ensayos para la obra Mi película italiana, de Salva Bolta, y el rodaje en Sevilla de Adiós, de Paco Cabezas, en la que comparte cartel con Mario Casas, Carlos Bardem, Ruth Díaz y Natalia de Molina, entre otros.

Este año se estrena Terminator: Dark Fate, su primer contacto con el cine estadounidense, ¿ha notado muchas diferencias con el cine español?

Fue una experiencia muy bonita. La parte más interesante fueron los castings: primero tienes que enviar un vídeo para la preselección y luego la selección se hace con el director. Fue una participación pequeña pero es un mundo totalmente diferente, sobre todo en la producción. Ellos tienen más dinero y más equipo. En Terminator tenían unos 500 figurantes y un despliegue gigante.

Después de esta experiencia ¿le llama la atención dar el salto a EEUU?

Sinceramente, me gustaría mucho Francia, Italia... pero de América me gustaría más trabajar en centroamérica. México me encantaría. Por supuesto, no diría que no si me lo ofrecieran, pero me parece más atractiva la interpretación en otros países.

Este año en la apertura del Festival de Málaga se proyecta Taxi a Gibraltar, película en la que participa junto a Dani Rovira...

Me hubiese gustado ir, pero por trabajo este año no podré asistir. Además, estoy ensayando y con funciones de jueves a domingo en Óscar o la felicidad de existir en Madrid.

El año pasado sí pudo asistir para arropar el estreno de Ana de día, un filme que no ha parado de cosechar buenas críticas.

Que fuera seleccionada en Málaga fue algo muy importante y emotivo. Estar en Festival de Málaga fue como estar en mi casa, eso es algo que siempre reclamo y que siempre echo de menos. Ahora que estoy en Sevilla rodando los días que voy a Málaga soy feliz.

Está rodando en Sevilla junto a un elenco de actores muy conocidos como Mario Casas o Natalia de Molina. Cuéntenos más de Adiós...

No podemos contar absolutamente nada... Y me parece mejor porque si no se pierde la sorpresa. Puedo decir que la dirige Paco Cabezas, que el protagonista es Mario Casas y que están Ruth Díaz, Carlos Bardem, Natalia de Molina... Un elenco excepcional. Y que va a ser una película que va a dar que hablar.

¿Qué le parecería que se celebraran los Goya en Málaga?

Yo pensaba que este año se celebrarían en Málaga. La ciudad, como está proyectada a nivel nacional e internacional, tiene todas las papeletas para ser capital cultural y acoger los Goya. Tenemos grandes obras de teatro, musicales, se rueda cine, series importantes y hay una gran cantera de actores. Me parece que ya están tardando en que se celebren aquí. Málaga está a la altura.

Hay compañeras que opinan que las actrices de mediana edad no tienen cabida en el cine. ¿Se une a esta queja?

Yo no lo llamaría queja, sino una protesta con sentido común. Es una evidencia que ocurre así, aunque no estoy convencida de que suceda en todos los sectores. Es verdad que en el cine cuando llegas a una cierta edad se cierran puertas. Hay muchas historias que faltan que contar de mujeres de todas las edades. Y todas tenemos cabida en la interpretación.