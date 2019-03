Bob Dylan actuará el 4 de mayo en el Marenostrum Fuengirola

Tras colgar el cartel de 'no hay entradas' en Sevilla, Santiago de Compostela y Gijón y una vez se han podido hacer los ajustes propios que la producción del show requiere, se aumentan los aforos en todas las ciudades, dando una nueva oportunidad al público malagueño para poder disfrutar del Nobel de Literatura en directo. Pocas veces se puede disfrutar de un genio como Bob Dylan en el escenario y en lugares tan singulares como el castillo Sohail de Fuengirola, dentro de la programación del festival Marenostrum Fuengirola.

Bob Dylan and his Band recorrerá la peninsula con una serie de ocho conciertos en Pamplona (25/4), Bilbao (26/4), Gijón (28/4), Santiago (29/4), Sevilla (03/5), Fuengirola (04/5, Murcia (05/5) y Valencia (07/5) dentro de su gira denominada 'The Neverending Tour' que arrancó en 1988 y desde entonces no se detiene. Con cerca de 100 actuaciones por año, Dylan vive por y para la carretera, variando sus actuaciones según sus inquietudes artísticas. En el último cuarto de siglo, sus musas han nacido de rastrear la memoria musical norteamericana. Blues pantanoso, blues eléctrico de Chicago, folk, tex-mex, murder ballads, swing... son algunos de los géneros que ha ido empastando y dando forma en su voz de lija durante todo este tiempo. El espectáculo se sumerge en el cancionero tradicional estadounidense, el músico que hizo historia al ganar el Nobel de Literatura.

Las entradas ya están a la venta en en Riffmusic.es y Ticketmaster

Además de Dylan, el Marenostrum Fuengirola ya ha confirmado otros conciertos como los de Rod Stewart, Leiva, Manuel Carrasco, Danza Invisible o Izal.