El Starlite volverá a sonar 'Despacito' este verano

El Festival Starlite de Marbella continúa ampliando el cartel de su octava edición. Luis Fonsi, el sábado 3 de agosto, se une a las confirmaciones de Eros Ramazzotti, Bertín Osborne & Pitingo, Sting, Ben Harper & The Innocent Criminals, Pablo López, Miguel Poveda, Manuel Carrasco, Maluma, Juan Magán, Noche Movida, Melendi, Ketama, The Beach Boys, Morat, God Save The Queen, Los Morancos, Raphael, José Mercé & Tomatito, David Bisbal, Diana Krall, Roger Hodgson de Supertramp, Il Divo y Manzanero & Mocedades.

Luis Fonsi, uno de los artistas más influyentes y exitosos del ámbito musical, regresará a Starlite 2019 el 3 de agosto después de su presencia en la cantera de Nagüeles el pasado verano. El cantautor y músico, actualmente coach de La Voz España, lanzó en 2019 su noveno y último álbum, 'Vida': doce nuevos temas y tres remixes con los que aterrizará en el escenario Auditorio del festival para hacer bailar al público, además de con sus éxitos mundiales 'Despacito', 'Imposible', 'Calypso' o 'Échame la culpa'.

Las entradas de esta nueva confirmación estarán a la venta el martes 26 de marzo en www.starlitefestival.com, contando con un periodo de preventa de dos horas, que comenzará ese mismo día a las 10 de la mañana y finalizará a las 12:00 del mediodía, momento en que empezará la venta general.