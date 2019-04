Rocío Molina, nominada en los Premios Max

La coreógrafa y bailaora Rocío Molina y su más reciente creación, 'Grito pelao', ha logrado dos nominaciones en los Premios Max, que acaban de anunciar su lista de finalistas; en concreto, la función aspira al premio en dos categorías, Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Composición Musical para Teatro Escénico (Sílvia Pérez Cruz). En su currículum la artista ya cuenta con tres Max.

'Grito pelao' es una función muy especial dentro de la trayectoria profesional y la vida personal, íntima de la malagueña. Nos sumerge en el deseo personal de Rocío de tener un hijo y a la vez en un entramado de relaciones que nos proponen una reflexión sobre la maternidad. Lola es la madre de Rocío, Sílvia es madre y Rocío lo desea ser.

"Esta obra es personal e íntima sobre mis ganas de quedarme embarazada y, afortunadamente, de que sucediera", explicó durante la presentación de 'Grito pelao'. En la función están todos los procesos que ha vivido la bailaora desde que nació en ella la "necesidad" de ser madre, hasta que se quedó embarazada después de implantarse un óvulo propio inseminado in vitro. "Hay una tendencia a esconderse durante el embarazo y lo entiendo, porque hay cosas que quieres vivir tú, pero mi forma es contarlo y bailarlo para poder llevarlo bien", aseguró la malagueña, que ha regado la obra de textos propios en los que muestra sus miedos, sus anhelos y sus sentimientos.

'Els Temps Salvatge' y 'Els jocs florals de Canprosa', ambas del Teatro Nacional de Cataluña, son las dos producciones favoritas, con cinco y cuatro nominaciones respectivamente, para la XXII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas que se darán a conocer el próximo 20 de mayo en una gala en el Teatro Calderón de Valladolid.

De los 358 espectáculos inscritos en esta edición, 119 resultaron candidatos, de los cuales 35 espectáculos han llegado a la última fase, congregando un total de 57 finalistas.

Además de las dos producciones citadas, también acaparan varias nominaciones los espectáculos de 'Lehman trilogy', 'Iphigenia en Vallecas' y 'Distopía', todos ellos con tres nominaciones. 'A.K.A. (Also known as)', 'Una vida americana' y 'Juguetes rotos', con dos nominaciones cada una, completan la terna de favoritos.