Tres días de soul por toda la Costa: nace el Festival Costa del Soul

El Festival internacional de música soul Costa del Soul dará la bienvenida al verano los días 21 al 23 de junio recorriendo los municipios de la Senda Litoral con artistas internacionales de primer nivel como Gibson Brother, Marta High & The Soul Cookers, Shirley Davis & The Silverbacks, J.P. Bimeni & The Blackbelts, Javier Ojeda Soul Project, Aurora & The Betrayers, Ogun Afrobeat, The Agapornis, Juan Martín y Wasabi Cru.

Tres días, tres escenarios simultáneos, una decena de bandas internacionales y 27 conciertos darán la bienvenida al verano en la plaza Ortiz y el paseo marítimo de Estepona, la plaza de la Mezquita de Benalmádena y el paseo marítimo de Rincón de la Victoria.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el diputado de Cultura, Víctor González, junto a la teniente de Alcalde de Estepona y diputada provincial, Pilar Fernández Figares; la concejala de Juventud de Benalmádena, Ana Scherman; el concejal de Cultura y Turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín; el director de Banca Corporativa de Unicaja Banco, José Antonio Castillejo; el presidente de Aehcos, Luis Callejón, y los artistas Javier Ojeda y Martha High, que han ofrecido una breve actuación al finalizar la presentación en el centro cultural MVA de la Diputación.

Todos los conciertos son de entrada libre, lo que, unido a las fechas en torno a la noche de San Juan, "prácticamente garantiza el éxito del evento y su continuidad en el tiempo", según ha afirmado el diputado.

Además, ha explicado que el objetivo es que el festival recorra todos los municipios de la Senda Litoral en ediciones sucesivas, sirviendo así para incrementar la oferta cultural de la provincia y, al mismo tiempo, para la promoción turística de la Senda Litoral y de los municipios que recorre.

El proyecto está coordinado por Javier Ojeda, Jesús Sánchez y Sergio García, socios de Costa del Soul, y por la promotora Costa del Jazz, que cuenta con experiencia en este tipo de eventos, ya que organiza desde hace años el Festival Abierto de Jazz de Málaga.

González ha destacado la colaboración público-privada en la puesta en marcha de este evento que, según ha explicado, ha sido posible gracias a los esfuerzos coordinados de la Diputación de Málaga (a través de la Delegación de Cultura y Turismo Costa del Sol), Unicaja Banco (que recientemente ha firmado un acuerdo con la Diputación para la promoción de diversas actividades y proyectos), los ayuntamientos participantes y las asociaciones de Hoteleros (Aehcos), Hosteleros (Mahos) y Chiringuitos (Aeplayas).