"Soldados de Salamina es una novela muy atractiva a la hora de adaptarla"

Tras adaptar al cómic dos ensayos sobre la Guerra Civil del historiador Paul Preston, el autor malagueño regresa esta semana a las librerías con otro relato sobre la contienda, su versión en viñetas de Soldados de Salamina (Reservoir Books), la popular novela de Javier Cercas. "Me preocupaba que Cercas no quedase conforme con el retrato que hago de él a lo largo de cien páginas, las dos terceras partes del libro", asegura García.

¿Conoce ya la opinión de Cercas sobre su adaptación?

Creo que ha quedado muy contento con el resultado, por lo que me ha llegado. Más que su reacción ante el cómic en sí, me preocupaba que no quedase conforme con el retrato que hacía de él a lo largo de cien páginas, las dos terceras partes del libro. Aparece demasiado, y tenía miedo de el personaje resultase muy cansino.

¿Qué ha sido lo más difícil de llevar al cómic Soldados de Salamina?

Caracterizar a los personajes, reales o ficticios, procurar que se pareciesen de una página a otra, y documentarme para las localizaciones, que en su mayor parte son reales.

¿Y lo más reconfortante, lo más satisfactorio?

Es una novela muy atractiva a la hora de adaptarla, porque combina muy hábilmente ficción, documental, ensayo, biografía y periodismo. También lo es por sus saltos en el tiempo, por cómo el presente y el pasado se entrelazan. Para facilitar la lectura, era importante que cada época tuviese un tratamiento gráfico distinto y que el color funcionase narrativamente. En ese sentido, estoy especialmente contento con un doble flashback del tercer capítulo, en el que Roberto Bolaño, en 1999, está contando a Cercas cómo Antoni Miralles le contó en 1980 su peripecia durante la Segunda Guerra Mundial.

Imagínese a alguien mirando el escaparate de una librería y que vea su Soldados de Salamina y diga: «Bah, no me lo compro porque para qué leer la misma historia otra vez, si además ya la vi en el cine»... ¿Cómo le convencería para que pasara por caja?

El principal motivo es que las gotas de lluvia que aparecen en la portada tienen acabado UVI, una textura en relieve plastificada para entendernos, y es muy gustosa de tocar, incluso adictiva. Si se tratase de traducir en imágenes una de fantasía, difícilmente podría competir con la imaginación de los lectores; pero en este caso, con episodios cercanos al documental, personajes y escenarios reales, portadas de libros y revistas o algunos mapas, pienso que lo visual da un valor añadido a la historia. Si sólo han visto la película, decirles que David Trueba no pudo contar con el propio Cercas como protagonista ni con Bolaño en el reparto, ni tampoco recrear la vida de Sánchez Mazas con tanto detalle. En el cómic todo es posible, con infinitamente menos presupuesto que en el cine.

Tres cómics ya sobre la Guerra Civil. ¿A estas alturas debes de ser un experto sobre nuestro conflicto fratricida?

Sé bastante más que hace cuatro años, pero no me considero un experto en modo alguno. Es un tema inabarcable que me desborda, y mi capacidad retentiva deja mucho que desear.

En un reciente post de Facebook escribía: «La Trilogía del Rifle ya es una realidad. Ahora a coger fuerzas para la tetralogía». ¿Hay algo nuevo sobre la Guerra Civil sobre su mesa de dibujo?

Iba de farol. Mi próxima obra también tendrá relación con la Guerra Civil, pero no habrá un rifle en la portada. Todo ha sido fruto de la casualidad: en Las aventuras de Joselito venía al caso porque es su afición que más ha perdurado en el tiempo, y para la de La Guerra Civil española me pidieron que partiese de una de las fotografías más célebres de Robert Capa, perteneciente a la misma serie y tomada el mismo día que Muerte de un miliciano. La portada para Soldados de Salamina la vi muy clara desde el principio, no concebía otra imagen que esa: la mirada del miliciano que perdona la vida a Sánchez Mazas, que es el eje de toda la trama.

¿Para cuando una novela gráfica tuya, un proyecto más personal?

Tengo algunas ideas en el cajón, pero de momento es imposible. Además de andar trabajando en dos series distintas, una sobre la vuelta al mundo de Magallanes y otra sobre educación financiera para niños, estoy a punto de empezar con el siguiente libro. Será bastante extenso, me llevará unos dos años y tengo la intención de echar los restos. Lo más probable es que acabe tan harto de documentarme y de la verosimilitud, que en adelante me dedique al cómic palindrómico [García es el responsable de las populares Palindrotiras] abstracto, surrealista o palindrómico.